藍提反併吞中華民國法 嚴苛度恐讓台商全受罰

（中央社記者繆宗翰台北29日電）國民黨團立院黨團今天提出反併吞中華民國法草案，限制不得接受敵對組織指揮等內容。對比多地大陸台商協會章程明列「接受台辦指導」，嚴苛程度恐讓台商全受罰。

熟知內情人士指出，台商本就對中共代理人修法感到憂心，幾經斡旋下，民進黨才提出反滲透法草案，縮小打擊面，僅防止介入選舉、遊說等行為；國民黨這次提出的版本比「反滲透法」有過之而無不及，恐引發台商更深的焦慮。

不過，中國大陸台商組織全國台企聯今天在官網刊文說，所謂「反滲透」是變相的「中共代理人法」。而面對國民黨團也提出「反併吞中華民國法」草案，在兩黨均提法案下，有不具名台商表示：「對我們來說，這確實比較讓人擔心，那條線畫在那裡？」

民進黨立法院黨團25日公布反滲透法草案，共12條條文，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金等。全案今天在立法院會處理時無異議，順利逕付二讀。

國民黨黨團今天則公布反併吞中華民國法草案，共15條條文。規定，任何人不得為敵對組織或敵對組織成員資助、主持、操縱、指揮或發展組織，或洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密的文書等，明知為敵對組織或敵對組織成員，違者可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

翻查中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，以及多地台商協會組織章程，均載明接受中國國務院台灣事務辦公室，或地方台辦「業務指導和監督管理」；甚至有地方台協章程直接列明「遵守中華人民共和國憲法、法律、法令和法規」。

熟知內情人士下午向中央社記者表示，國民黨版草案比反滲透法草案「有過之而無不及」，「倘若依照他們的版本，任何一個台商都會中獎（受罰）。」

他透露，民進黨目前推出的草案，是海峽交流基金會幾經斡旋下才推出的。「台商對原先的中共代理人法非常反感，秋節聯誼時不斷向海基會抱怨，最終由（海基會秘書長）姚人多出面向民進黨斡旋，（黨團）才推出現在的版本」。

但對於反滲透法草案今天逕付二讀，台企聯仍透過新聞稿批評「換湯不換藥」，是變相的「中共代理人法」。

為此，熟知內情人士表示，反滲透法草案只加強防止境外勢力介入選舉、遊說，打擊面縮小許多，一般台商正常往來完全不受影響，台企聯的反應有些過頭，「別說是湯、藥，連碗都換了，怎麼會是換湯不換藥」。（編輯：林克倫）1081129