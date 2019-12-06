國民黨團提反併吞法逕付二讀 立院表決不通過

立法院會6日處理國民黨立法院黨團（後排）所提的反併吞中華民國法草案逕付二讀，與民進黨團版的反滲透法草案併案協商。因民進黨團（前排）舉牌反對，經表決後提案不通過，草案交內政委員會審查。中央社記者施宗暉攝 108年12月6日

（中央社記者陳俊華台北6日電）立法院會今天處理國民黨立法院黨團所提的反併吞中華民國法草案逕付二讀，與民進黨團版的反滲透法草案併案協商。因民進黨團有異議，經表決後提案不通過，草案交內政委員會審查。

立法院會上午進行報告事項，國民黨團提出將「反併吞中華民國法」草案逕付二讀，並與民進黨團提出並在11月29日已經逕付二讀的「反滲透法」草案併案協商，因民進黨團有異議，隨即進行表決。

國民黨立委在發言台前，高喊「捍衛中華民國、守護國家主權」、「民進黨拒絕中華民國，蔡英文沒資格選總統」等口號，並舉著「朝野同行國家共贏、共同支持反併吞法」的看板。

表決結果，出席62人，贊成21人、反對41人，贊成者少數，提案不通過，「反併吞中華民國法」草案交內政委員會審查。但因法定會期只到12月底，草案就算在內政委員會中完成初審，也還須經一個月的協商冷凍期，無望在本屆立法院完成立法。

國民黨立法院黨團提出的反併吞中華民國法草案，共有15條條文。草案明定，通謀敵對組織或敵對組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑等。（編輯：蘇志宗）1081206