反滲透法是否明定主管機關 學者意見不一

（中央社記者陳俊華台北28日電）前國民黨立委吳育昇今天說，反滲透法草案沒有明定主管機關要如何運作，是不可行的；台灣智庫執行委員賴怡忠說，草案中已整合其他既有的法律，「主管機關的必要性，不是那麼需要」。

立法院內政委員會今天舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀請陸委會副主委邱垂正列席。

前國民黨立委、國民黨中央政策研究會副執行長吳育昇說，政府有必要明確指出，誰是反滲透法草案中指的「境外敵對勢力」，違法要件一定要明確，如果只遙指中共政權，通篇寫境外敵對勢力，「政府沒有告訴我是中共，還是日本、菲律賓啊？」且草案也沒明定主管機關，要如何運作，這是不可行的。

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，反滲透法草案是把政治獻金、公職人員選罷法、遊說法等都納進來，他的疑慮是涵蓋面太有限，沒辦法達到更大的效果；但草案已整合其他既有的法律，「主管機關的必要性，不是那麼需要」。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城說，台灣這方面法制、規範範圍非常不足，未來若要跟國外情報合作時，恐會認為台灣這方面是個漏洞，且中共情報工作多種多樣，台灣首當其衝，法的制定是有必要。

在學者專家發言結束後，民進黨團幹事長管碧玲說，修法絕對不是倉促修法，5月底民進黨和時代力量都提過草案版本，但民進黨團初期版本確實有不妥適的地方，在內部歷經3版本修兩岸條例的試寫、3版本立專法的試寫，這週提出反滲透法草案，是從5月討論到現在。

管碧玲說，最後如果草案順利三讀通過，立法程序也長達一個月，「不認為是倉促立法」；如果行政院沒有版本，而是從立法院版本來處理，也符合憲政體制精神、立法程序，不是特例。

管碧玲表示，未來各主管機關遇到犯各條之罪時，只有移送、函送權，接著就進入刑事偵查程序，「如果認為這部法律是綠色恐怖，其實你不信任的不是這部法律，你不信任的是整個司法」，因為最後要入人於罪的是刑事偵查、審判程序，反對黨是過度疑慮。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，假設反滲透法立法有助於強化國安、有助於捍衛中華民國主權、提升國家安全，防止敵對勢力滲透、維持社會穩定，國民黨團全力支持；若要將草案逕付二讀，這涉及國安、2300萬民眾權益，是重大立法事項，為何沒看到行政院版，也不願意多開幾場公聽會。

曾銘宗說，呼籲民進黨不要重蹈「一例一休」修惡，造成勞資雙輸窘境，嚴正要求行政院提出反滲透法版本，一併交付委員會審查；且草案內容有很多不明確的法律概念，如「指示」、「委託」沒有明確定義，也缺乏實質救濟手段，一切交由檢調調查，讓民眾陷入無止盡的纏訟困境，對人權保障不足。

曾銘宗說，這是國家重大立法事項，為落實程序正義，應交內政委員會審查，民進黨若要延會進行相關審查，「國民黨團奉陪到底」，希望民進黨三思，不要讓立法成為選舉操作手段。（編輯：黃國倫）1081128