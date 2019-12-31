反滲透法若三讀國親將提釋憲 民進黨團：尊重

（中央社記者陳俊華、王揚宇、劉冠廷台北31日電）立法院會今天處理反滲透法草案，國民黨團總召曾銘宗說，若要強行通過，國民黨將盡快提出釋憲；親民黨團也說，會衝擊台商，將提釋憲。民進黨團書記長李俊俋則表示，尊重。

立法院會上午開始處理反滲透法草案，將逐條發言、表決，力拚在本屆會期最後一天完成三讀。

為備戰反滲透法草案三讀攻防，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會因應，曾銘宗表示，任何立法若能提升國家安全，國民黨團會全力支持，但民進黨團提出的反滲透法草案，關係全民權益，卻未經委員會討論，行政院也沒有版本，若民進黨團要強行通過，國民黨團將盡快提出釋憲。

親民黨立法院黨團也舉行記者會，總召李鴻鈞說，站在國家安全立場上，親民黨絕對反對任何干預國內選舉、透過任何關係進行滲透的情形，但必須要用務實、理性態度修法，不要倉促立法；現在還有時間，民進黨趕快煞車，把這麼重大的法案交給新民意決定。

媒體詢問，反滲透法若三讀通過，親民黨是否會提釋憲；親民黨立委陳怡潔說，這會衝擊很多台商、台生，「我們會提釋憲」，但如何釋憲以及釋憲內容為何，親民黨會進行討論。

對於國民黨、親民黨擬提出釋憲，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，釋憲是每個政黨的權利，只要符合釋憲的規定就可以提釋憲，而且大法官現在有憲法法庭處理這件事情，「所以我們尊重」。

時代力量黨團上午舉行「支持強化版反滲透立法」記者會。黨團總召黃國昌說，「623反紅媒」運動中，這麼多人發出強烈訴求，很遺憾過去幾個月看不到主管機關有任何積極作為，因此提出修正動議增訂第7條之3條文，若受中共指示，在國內擁有或控制廣電媒體，除罰鍰外還要求立刻改正，情節重大還可立刻吊銷執照。

時力黨主席徐永明則說，修正動議也提出增訂第7條之1條文，禁止任何人未經合法授權，與境外敵對勢力共同發表足以危害國安或自由民主憲政秩序的聲明或決議，「一國兩制不論是聲明或決議，未來都該禁止。」

另外，為反對「反滲透法」立法，新黨、統促黨上午到立法院外表達抗議，新黨青年軍各個頭戴紅色財神帽，象徵「反對反滲透法，不怕戴紅帽，紅帽就是發財帽。」（編輯：謝佳珍）1081231