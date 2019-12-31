韓陣營：反滲透法限縮言論自由是違憲惡法

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團成員、律師葉慶元今天表示，反滲透法是定義模糊、涵蓋範圍過廣、處罰過重的違憲惡法，若通過會大幅限縮人民的政治權利、言論自由。

立法院會今天將處理反滲透法草案，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之、國政顧問團成員葉慶元及政治大學法律系副教授廖元豪等人，上午在國民黨召開「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策」記者會。

廖元豪表示，立法院今天將通過反滲透法，他感到心痛及震驚，好像威權時期又要回來了。反滲透法規定把所有在中國大陸地區的組織、團體，只要受中共指揮監督管理，通通都叫做滲透來源，也就是所有台商、台幹、台生，以及台灣人在中國大陸設的團體，都叫做滲透來源。

廖元豪指出，滲透來源只要在台灣從事正常競選活動，包括助選、參加造勢，通通是犯罪行為，這是反滲透法可怕的地方；反滲透法不是抓大陸人，專抓從中國大陸回台的台灣人，範圍包括所有跟中國大陸有交流的人。反滲透法一旦通過，兩岸就不會有正常交流。

葉慶元表示，中國大陸所有的單位、學校都是政府直接設立或控制，若是台灣人前往大陸進行兩岸交流、接受落地招待，是否就受到所謂滲透來源的資助，只要回台灣捐贈政治獻金、遊說，就可能違反反滲透法，恐面臨1年以上、7年以下不等的有期徒刑。

葉慶元指出，反滲透法就是定義模糊、涵蓋範圍過廣、處罰過重的違憲惡法，如果通過，會大幅限縮人民的政治權利、言論自由。民進黨若強行通過，選民應該用選票制裁民進黨。

葉元之指出，服貿當時開了100多場公聽會，反滲透法只有內政部開一場，另一場是國民黨自己辦的，民進黨副秘書長林飛帆不是很反對黑箱，現在林飛帆在哪裡，為什麼現在面對黑箱跟違反程序正義完全默不吭聲，甚至護航。（編輯：謝佳珍）1081231