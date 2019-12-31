反滲透法藍橘將聲請釋憲 綠：無違憲問題

（中央社記者王揚宇、陳俊華、劉冠廷台北31日電）立法院會今天三讀通過反滲透法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，侵害民眾基本人權、言論自由，表達抗議並將聲請釋憲；民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，反滲透法沒有違憲問題，也沒有限制言論自由問題。

立法院會今天經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。

民進黨團在反滲透法三讀後，由黨團三長與立委周春米、劉世芳、林靜儀舉行記者會。黨團總召柯建銘說，希望在國家安全、國家主權、社會安定上，建立國家防衛體系，過程中民進黨絕對不是挑釁、製造對立，是很負責任提出反滲透法，合理、必要、有限地在選舉、公投、遊說、集會遊行等事項上，做出最低程度的防衛體系。

民進黨團書記長李俊俋表示，很遺憾在法案三讀後傳出，「為了逮捕（前立委）邱毅，使200萬名台商不得動彈」的謠言。他說，台商、台生、台幹都不會受影響，只有在接受滲透來源指示、委託或資助做出違法行為，才會觸法。

民進黨團幹事長管碧玲說，反滲透法是台灣同胞在中國大陸最堅強的後盾，讓大家去婉拒種種不合理的要求；呼籲中國政府和全球交流要平等、尊重，「用文明方式互動，不要老是想要滲透、征服」，這是歷史性的、正面的法案。

國民黨立法院黨團則在反滲透法三讀後，隨即在議場前召開記者會；黨團總召曾銘宗指出，民進黨以多數暴力，強行通過反滲透法，這如同新的戒嚴法，將侵害所有民眾的基本人權、新聞自由、言論自由，對民進黨政府表達最嚴厲的抗議。

曾銘宗也拿出國民黨與親民黨、無黨團結聯盟立委等39位立委的簽名。他表示，在總統公布此法後，會到司法院針對反滲透法聲請釋憲，要強力捍衛2300萬名民眾的權利。

他強調，為了提升國家安全與社會秩序，要立任何的法律包括反滲透法，國民黨全力支持，但是不接受民進黨這一部離投票10天前，強行通過的反滲透法，這完全是總統蔡英文的選舉操作，國民黨團絕對不配合。

對此，李俊俋在臉書發文表示，這部法案沒有違憲問題，也沒有限制言論自由的問題，只會造成國民黨不能再聽從中共的指示、委託或贊助，來從事違法行為。

親民黨立法院黨團李鴻鈞則在案完成立法程序後發言表示，親民黨從頭到尾都沒有反對立這個法，而是反對立法的粗糙以及不夠嚴謹，而且這次立法民進黨「連1秒鐘都不給」，未經充分討論。

李鴻鈞說，今天三讀通過時，看到民進黨立委在歡呼，但這部法未來在執行上會遇到的問題，是喜是憂沒有人知道，未來的承擔很沉重；國會多數絕對不能用鴨霸的行為，而是應該要尊重專業，立出一部法讓國家長治久安。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明指出，今天大家完成反滲透法的立法，從時力的角度來說，這是一個初步，而時力其實增列非常多的面向，包括反紅媒、遊說等，是希望讓這部法更完整，時力也提出自己的版本，包括反境外敵對勢力併吞滲透法草案等。

徐永明說，今天很高興終於完成初步的立法，期待在未來這不是結束而已，台灣主權、民主政治、憲政體制等，需要大家不斷去維護。（編輯：蘇龍麒）1081231