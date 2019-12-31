反滲透法通過 陸委會：絕對不會動輒入罪

（中央社記者繆宗翰台北31日電）立法院下午三讀通過「反滲透法」，大陸台商團體台企聯認為，這是執政黨多數暴力。陸委會重申，「反滲透法」構成要件嚴謹，由司法機關嚴謹認定與判斷，絕對不會「動輒入罪」。

大陸委員會下午透過新聞稿表示，先進民主國家都在積極立法防範境外敵對勢力滲透。2019年初，中共提出「兩制」台灣方案，對台統戰滲透分化作為日益嚴重，已經威脅中華民國國家安全、社會秩序及民主政治正常運作。「反滲透法」有助於強化民主防衛，也能讓交流單純化，維繫穩定有序的兩岸交流。

陸委會指出，「反滲透法」在最小必要範圍內，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，而為違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為予以處罰，補充現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律，有關「在地協力者」及相關罰則的規範不足。

陸委會說明，行為人必須有受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，加上從事具體的5種「不法行為」，才會成為處罰對象。

如果主觀上對於滲透來源、滲透作為或不法行為並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，更不會因為往來中國大陸或與「滲透來源」有所接觸就構成犯罪。

陸委會強調，「反滲透法」的內容具體明確，構成要件嚴謹，個案上是由司法機關做嚴謹的認定與判斷，絕對不會有「動輒入罪」的問題。

陸委會並重申，「反滲透法」並非針對特定對象或身分，也不觸及一般兩岸交流。台商、台幹、台師、台生、陸配，正常的經商、工作、生活、就學、返鄉互動，都不會受到影響。

陸委會指出，舉凡兩岸間的商業往來與投資行為、宗教活動與文化交流，赴陸探親訪友聯誼、領取中國大陸學校的獎學金，或是從事一般旅遊活動，只要不涉及接受境外敵對勢力的滲透而從事不法活動，都不會有問題，民眾無須過度擔心。

立法院會今天三讀通過反滲透法，明定不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或從事選罷法中各項競選活動，違者可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」會長李政宏受訪時表示，通過「反滲透法」並不恰當，民進黨政府沒有傾聽廣大民意，利用多數暴力踐踏民主，是不好的行為。（編輯：林克倫）1081231