立院處理反滲透法 藍綠各自表述

（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院會今天處理反滲透法草案，上午進行廣泛討論。國民黨團批，草案中主管機關交代不清、民眾沒有救濟管道，如同「綠色恐怖」；民進黨團則譴責國民黨，在國安上永遠是進退失據。

立法院會上午開始處理反滲透法草案，因協商只對法案名稱、立法意旨、施行日期達成共識，其餘條文將逐條發言、表決，力拚在本屆會期最後一天完成三讀。上午進行廣泛討論時，由各黨團推派代表發言。

國民黨團總召曾銘宗表示，若任何立法能提升國家安全、維持社會穩定，國民黨舉雙手贊成，但是看到民進黨11月27日提出的反滲透法草案，關係國安、2300萬民眾權益的法案，「為什麼行政院不敢拿出版本？為什麼不敢到內政委員會討論？為什麼不多開幾場公聽會，民進黨在怕什麼？」

曾銘宗說，明年1月11日新民意將產生，為什麼不等新民意出現後，再來處理這麼重大的法案？昨天整個協商過程只是過場，國民黨團提出的修正動議，民進黨團完全不接受；草案的主管機關交代不清楚、民眾沒有救濟管道，通過後如同「綠色恐怖」，國民黨表達最嚴重抗議。

民進黨團總召柯建銘說，民進黨非常負責、嚴謹地提出反滲透法草案，連國民黨都提出修正版本，協商時經過充分討論，最後一刻國民黨卻撤回修正動議，「到底國民黨中心邏輯是什麼？要不要維護國安、維護主權？」嚴厲譴責國民黨在國安上永遠是進退失據，完全「義和團化」。

柯建銘說，民進黨版的草案是在最小範圍內處理，規定不可以拿中共的錢當政治獻金、不可以介入選舉、集會遊行、遊說，「這跟言論自由、台商、觀光旅遊有什麼關係？」國民黨將走入歷史，請民眾看清楚國民黨表現是如此荒謬。

民進黨團書記長李俊俋也說，很多人還說不要急著立法，「難道要等下一屆交給（國民黨不分區立委被提名人）吳斯懷、（新黨不分區立委被提名人）邱毅等人來審反滲透法嗎？」反滲透法沒有違憲問題，也沒有限制言論自由的問題。

時代力量黨團總召黃國昌說，台灣國家安全法律防衛體系存在許多問題，時力黨團從前幾個會期就提出國安相關法律，更在上會期提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，有些人認為這個法案是為了選舉操作急就章，時力無法接受這樣的指控。

黃國昌表示，很遺憾時力提的法案沒機會在委員會中實質討論，因此才會提出修正動議，希望能有更好的反滲透法，完善處理中共各式各樣對台灣滲透行為，特別是有廣電媒體在散布假訊息妨害國安。

親民黨團總召李鴻鈞說，這部法何其重要，牽扯國家安全，沒有人會反對這個法，但這麼急躁的情況下要修這麼大的法令，「有需要這麼急躁嗎？」反滲透法草案沒有到委員會審查，只看到民進黨跟相關部會討論，「有問問社會聲音、有聽民意嗎？」行政院也沒提評估報告，大家要好好想一下。

廣泛討論結束後，約在上午11時36分起進行逐條討論；曾銘宗與近20位國民黨立委，舉著「抗議惡法、選票制裁」的布條坐在發言台前，在進行逐條表決時，都沒有投票。（編輯：謝佳珍）1081231

立法院會31日上午處理反滲透法草案，國民黨立委排排坐在議場中央，戴口罩、擺標語，表達反對反滲透立法。中央社記者張皓安攝 108年12月31日