反併吞法對上反滲透法 國民黨團盼併案審查

（中央社記者王揚宇、范正祥台北29日電）民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案，今天在立法院會順利逕付二讀；國民黨團正面迎擊，推出反併吞中華民國法草案，希望民進黨團支持逕付二讀，與反滲透法併案審查。

對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，法案本身只有在記者會上公布，還沒有正式送進院會，等送進來後再看怎麼處理。

立法院程序委員會26日排定29日院會議程時，將反滲透法草案排入報告事項；民進黨團今天要求全案逕付二讀。

在院會進入處理報告事項議程前，國民黨立法院黨團召開記者會，提出反併吞中華民國法草案正面回擊，也強調民進黨此時推出「反滲透法」，完全是選舉操弄，因此國民黨團不背書、不隨之起舞，不進議場參與表決。

最終，反滲透法草案的逕付二讀案，在無人提出異議下順利通過。

至於國民黨團所提反併吞中華民國法草案的立法程序，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，送立法院程序委員會列案，希望下週五院會處理時，民進黨團支持逕付二讀與反滲透法併案審查。

而在反滲透法草案逕付二讀後，李俊俋在臉書發文表示，反滲透法草案就在國、親兩黨選擇不進議場的情況下順利通過，逕付二讀，「我與管媽、柯總召這3個頭號沙包也終於可以去冰敷一下消個腫。」

李俊俋回想這3個月來，臉書不斷有朋友來指責他身為內政委員會召委不排審，指責民進黨是在打假球，但自己的立場一直都很明確、這個會期是預算會期，必須先讓戰機特別條例、戰機特別預算、109年度總預算案通過，其他的之後再來處理。

李俊俋說，在匍匐前進的這段期間，戰機特別預算通過了，也代表第一個人質已經順利救出，再來就是要整軍備戰，想辦法救出第二個人質（109年度中央政府總預算）。

對此，曾銘宗表示，關於109年度中央政府總預算案的處理，基本上，只要是施政所必要，黨團都會支持，後續也會看朝野互信發展。（編輯：蘇志宗）1081129