紐時：中國影響台灣選舉 取道社群媒體手法細膩

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）總統大選將於11日投票，「紐約時報」報導，官員與專家憂心，中國正在實驗操弄社群媒體影響選民。在台灣民主又充斥假消息的環境中，這種細膩的分化手法更容易操作。

報導說，北京以政治宣傳和恫嚇企圖影響台灣選舉的歷史悠久，但強硬手段似乎激起台灣選民反感，這成為北京改用數位時代更細膩手法分化與激起台灣內部對立的緣由。

根據台灣事實查核中心報告，近幾個月，社群媒體臉書（Facebook）流傳許多真偽難辨的內容，包括香港眾志秘書長黃之鋒用腳踹長者行李、去年11月24日總統府前大批民眾陳情抗議、只要總統選票投國民黨候選人韓國瑜就會自動被視為廢票，最後都證明是假訊息。

去年5月，中華民國國家安全局發表「中國假訊息心戰之因應對策」報告，敦促採取全政府、全社會對策，擬定整體反制策略有效因應。

報告寫道：「依據學者研究，假訊息是資訊戰的最後一步，發現假訊息，表示你已經被滲透完畢了。」

報導指出，台灣社會已提高警覺面對中國假訊息威脅，政府加強法律規範，以防謠言或不實訊息散播造成損害。臉書、Google和通訊軟體LINE等業者同意加強管理各自平台之際，政府部門與公民社會團體也繃緊神經，盡可能以最快速來闢謠。

財團法人國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所助理研究員曾怡碩說，正如俄羅斯試圖干預美國選舉，中國的終極目標是打擊民眾對民主制度的信心。

報導寫道，諸多跡象顯示北京致力提升資訊戰技。

社群媒體推特（Twitter）去年8月宣布936個可疑帳號停權，反制北京企圖抹黑香港抗爭人士的手段。推特在中國大陸遭封鎖，網民須用虛擬私人網路（VPN）等工具「翻牆」才能瀏覽。許多遭停權的帳號是透過VPN連上，推特研判這是北京針對香港抗爭發動的資訊戰一環。

2018年，一篇與中國共產黨中央委員會統一戰線工作部相關的期刊文章表示，北京未能在台灣形塑有利於兩岸統一的公共論述。

去年11月，中共中央統戰部在北京首度召開網路人士統戰工作會議，部長尤權指示加強對網路紅人、直播主和職業電競玩家等人士的思想政治引導，「支持他們在輿論引導等方面發揮積極作用」。

紐約時報報導，過去在台灣，中國網軍因使用簡體字，很容易就可辨識。如今他們更善於隱藏身分，但仍會因兩岸言語使用差異而露出馬腳。

報導舉的例子是YouTube「玉山腳下」頻道自稱「希達」的網路人士。他的中文帶有些許台灣腔，字幕使用繁體字，影片內容大多批評總統蔡英文。他在片中未揭露真實身分，搜尋其他網站可發現，他是任職於中華人民共和國中央人民廣播電台的記者張希達。

行政院政務委員唐鳳說：「我們清楚，那些製造對立的人也在打造社群、相互取經，幾乎每天都在創新。」

研究中國影響力的國立台北大學助理教授沈伯洋認為，中國散播假訊息不見得都是受北京當局指示，許多活動背後似乎是組織零散的鬧事者在以訛傳訛，放大已在台灣社會流傳的謠言。

沈伯洋密切留意疑似被中方收買或支持的台灣社群媒體帳號。2018年11月九合一地方選舉前，他與團隊成員緊盯多個討論台灣政治的YouTube頻道，發現這些頻道在選後幾天就消失無蹤。（編輯：郭中翰）1090107