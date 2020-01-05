德媒報導台灣大選 關注中國利用假訊息滲透[影]

德國第一電視台「午間雜誌」近日播出台灣大選報導，訪問台灣基進黨立委候選人陳柏惟談到自己如何成為假新聞的箭靶。（圖取自德國第一電視台網頁daserste.de）

（中央社台北5日電）德國第一電視台（ARD）「午間雜誌」近日播出台灣大選報導，探討中國如何透過假訊息對台灣進行滲透，並訪問台灣基進黨立委候選人陳柏惟談到自己如何成為假新聞的箭靶。

「午間雜誌」（Mittagsmagazin）在這節報導中指出，這次選舉是台灣人民將如何因應中國的一個選擇，中國將台灣視為自己的一部分領土，如何阻礙台灣民主的手段，看起來與香港十分相似。

記者陪同陳柏惟穿梭在攤販和機車之間拜票，透過近距離選戰，報導他在台中市與自由派的民進黨總統蔡英文合作，為台灣自主權反對來自中國的主宰。

陳柏惟受訪表示：「為什麼2020特別重要，中國對台灣有這麼強力分化的企圖，所以我們要證明給全世界看，台灣要繼續走向民主自由的社會。」

「午間雜誌」報導，台灣正在面臨滲透、不實訊息和恐嚇、假新聞，中國在網路、軍事以及經濟方面對台灣施壓，蔡總統也證實中國攻擊不斷。

報導播出蔡總統談話：「中國介入我們的選舉不是一兩天的事，而且是顯而易見，幾乎是台灣人民的共識了，中國用各種方法介入台灣的選舉，這個是在破壞我們的選舉。」

報導也指出，要找出證據非常困難，宣傳專家知道要如何隱瞞自己的行動，陳柏惟也曾成為假新聞的箭靶，目標就是傷害他的名譽。

陳柏惟說：「我曾經在中國工作，這位是演員成龍，中間那位是我，成龍比手勢要攝影師拍到某一個鏡頭，現在有人指控我拿著共產黨的錢，甚至說我是共幹，這個就很荒謬，我是台灣公司去出差的。」

至於這些假消息從哪裡來、誰出錢，這節報導訪問「民主實驗室」共同創辦人、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋等資訊專家，認為假消息源頭來自設在國外、製造謊言的內容農場，透過金錢散播假新聞。

沈伯洋受訪表示：「最早的時候是因為這些公司就可以直接追到北京去，現在我們知道背後有4個中國家族的馬來西亞公司，但指令從哪裡來很難說，有可能是統戰部，可能是國台辦，也有可能是解放軍或戰略支援部隊。」

「午間雜誌」也到中國國民黨競選活動現場，向德國觀眾說明國民黨總統候選人韓國瑜「一中各表」的主張。

報導最後播放中國國家主席習近平去年元月談話，指出「保留一切選項」、「不承諾放棄武力」。面對中國希望台灣成為第二個香港，蔡總統駁斥一國兩制，認為這項主張行不通，這也成為她的競選政見。（編輯：林憬屏）1090105