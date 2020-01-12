駐美代表處首辦台選研討會 國務院高層親自出席

美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（圖）11日親自出席駐美代表處首次舉辦的台灣選舉研討會。費德瑋表示，美方期待與蔡政府及所有台灣政黨領袖合作，促進雙方共同利益。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 109年1月12日

（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）駐美代表處今天首次舉辦台灣選舉研討會，美國國務院亞太事務副助卿費德瑋親自出席。費德瑋代表美國政府恭賀蔡英文總統勝選，並表示會持續對抗單方面改變台海現狀的行為。

台灣總統及立委選舉於11日登場，總統蔡英文以超過817萬高票擊敗對手韓國瑜的552萬票，以歷屆最高得票數連任成功。民進黨同時拿下61席立委席次，確定國會再次過半。

駐美代表處今天與華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）及「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）合作，首次在華府舉辦台灣選舉研討會。美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）親自出席並致詞祝賀蔡總統連任。

費德瑋致詞表示，他很高興代表美國政府祝賀蔡總統勝選，也恭喜台灣人民行使權利選出自己的領袖及民選代表。費德瑋說：「台灣今天再次展現實踐中民主的亮眼典範。在經歷一場充滿活力的選戰後，選民在投票所傳達他們的意志。」

費德瑋指出，美方期待與蔡政府及所有台灣政黨領袖合作，促進雙方共同利益，並進一步強化美國與台灣人民的非官方關係。他也強調，美國與台灣皆對兩岸和平、穩定有著深切利益，美方會持續對抗任何試圖單方面改變台海現狀的行為。

針對台灣選舉結果，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在研討會場邊受訪表示，蔡總統與韓國瑜在選後皆發表謙和的演說，兩人都呼籲台灣人民團結並支持民主。

莫健說：「對我來說，這是很棒的一天。這對台灣、美國及世界上民主來說，都是很棒的一天。」

被問及北京可能會如何回應台灣選舉結果，莫健指出，外界只能拭目以待，因為沒有人能預測北京會怎麼回應，但他希望北京能有所反省。莫健強調，美方會持續呼籲兩岸和平及對話，他希望中國能聽到這些呼籲。

對於美台關係未來可能進展，莫健表示，美台關係非常緊密，未來將會更緊密，雙方在包括安全、區域及經濟等多個領域皆有合作，美方將會檢視能如何深化雙方在這些領域的合作。

不過，莫健坦承，美方希望在美豬、美牛議題上看到進展，這是美國認為需要被解決的傳統議題。（編輯：劉學源）1090112