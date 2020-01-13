立院朝野共識 14日起召開臨時會處理總預算案

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，研商臨時會相關事宜。朝野達成共識，明天舉行全院委員談話會，隨即召開第8會期臨時會處理109年度總預算案，16、17日密集協商後，20日再到院會處理無共識部分。

立法院長蘇嘉全下午召集朝野協商，研商「召開第9屆第8會期臨時會」事宜。

國民黨團總召曾銘宗表示，預算提案分為兩類，一類是黨團提案，黨團可以作主，委員提案部分，因為有些委員很堅持，若各部會聯絡不到，再由黨團聯絡；他也說，希望部會溝通時間能到星期四，「剩下案子不會很多，我不會騙你」，溝通順暢的話就很容易撤案。

親民黨團總召李鴻鈞說，選完要回歸理性，總預算還是一定要審，但這次提案有2400多案，但會來協商的提案委員少之又少，各部會8成以上找不到人，建議由黨團負責溝通，才會務實解決預算問題。

時代力量立委鄭秀玲表示，建議溝通的時間拉長一點，不然只有2天的時間太短，盼與提案委員溝通為原則、總召再來彙整。

民進黨團柯建銘說，提案委員也許有的已經落選或是不當立委，他認為還是要以黨團為主要對口，畢竟最後還是由黨團決定。

蘇嘉全最後則說，今天開始到星期四下午2時，讓各部會與黨團、委員溝通，「能夠撤案的盡量撤」，星期四、五這兩天再來密集協商，下星期一（20日）起到院會中，處理所有沒共識的提案。

朝野黨團也達成共識，明天上午11時舉行全院委員談話會，並在談話會結束後，隨即召開第8會期臨時會，14日到22日為一次會，這次臨時會處理的特定議案為「中華民國109年度中央政府總預算案」。

各黨團同意在13日至16日下午2時前，由行政部門先行向提案委員與各黨團進行溝通。16日下午2時、17日進行密集協商。（編輯：蘇志宗）1090113