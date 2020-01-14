美將中移出匯率操縱國 學者：給台階下緩和氣氛

美中貿易戰第一階段協議簽署在即，美國率先宣布將中國移出匯率操縱國名單，被認為是釋出善意。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳柏緯、潘姿羽台北14日電）美中貿易戰第一階段協議簽署在即，美國率先宣布將中國移出匯率操縱國名單，被認為是釋出善意。學者認為，美國總統川普面臨彈劾與伊朗問題，不願美中貿易協議橫生枝節，因此採取較緩和的措施。

美國財政部向國會遞交主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告，評估美國20個主要貿易夥伴政策，以及過去幾個月中國與其匯率政策現況。該報告撤銷對中國操縱匯率的指控，不再將中國列為匯率操縱國，但和德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士與越南，同列觀察名單。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田觀察，美國在美中貿易第一階段協議簽署前夕拋出這樣的訊息，可解讀為美中貿易戰趨於緩和、美國給中國台階下，由於後續可能很快要往深水區繼續談，美方藉此希望後續的談判順利。

周雨田分析，這樣的結果對於中國而言確實比較有利，但也顯示出美國總統川普在面臨國內的彈劾以及國外的伊朗問題時，不希望美中貿易協議節外生枝。

根據美國財政部制定的「匯率操縱國」標準，主要判斷的指標有3項，第一，該經濟體對美國貿易順差超過200億美元；第二，該經濟體的經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比重超過2%；第三，該經濟體持續單邊干預匯率市場。

台灣經濟研究院院長張建一認為，這次中國被移出匯率操縱國的主要原因可能是沒有符合這3項條件，然而美國選在這個時間點宣布也有經過盤算。他進一步說明，不論是如何做出這個決定，此舉對於全球景氣都有正面助益。

這一份報告中顯示，台灣雖然並未被列入匯率操縱國或是觀察名單，但是已經趨近於觀察名單。

央行官員表示，央行與美方有良好的溝通管道，持續對台灣情況進行說明；由於美國對匯率操縱的定義十分具體，央行也相當重視，這次台灣持續被排除在觀察名單之外。

張建一則指出，台灣受惠於美中貿易戰的轉單效應，許多轉回台灣生產的產品出口至美國，連帶帶動台灣對美國的貿易順差增加，使得台灣滿足了匯率操縱國的部分認定標準。不過政府也持續與美國溝通，表示這樣的情形是肇因於美中貿易戰。此外，也持續與國內公營事業與相關部會商討，如何透過擴大採購，降低貿易順差的情形，避免越過認定的界線。

周雨田指出，若被列入匯率操縱國，將會直接影響央行的匯率政策，對於出口也會有不利的影響。他分析，這一次台灣仍處在緊繃的邊緣，雖然沒有被列入觀察，但是壓力並沒有消失。

媒體報導，這次美國財政部報告提到，台灣可能透過交換市場（swap market）進行未公開的外匯干預，使得結果逼近觀察名單的門檻；央行回應，總裁楊金龍日前說過，央行從未用換匯（swap）方式來干預外匯市場，央行官員也說，雙方已建立暢通的溝通管道，對於此議題，會向美國進行說明。（編輯：張均懋）1090114