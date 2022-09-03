收逾400件請求 拜登政府宣布延續對中關稅

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美國貿易代表署2日表示，收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對中國懲罰性關稅的請求，因此決定予以延長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國貿易代表署（USTR）今天表示，收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對中國懲罰性關稅的請求，因此決定予以延長，接下來將啟動審查程序，檢視相關關稅措施。

USTR今天發布新聞稿表示，收到許多來自美國企業代表要求延續對中關稅的請求，因此關稅措施不會屆滿4年就過期，會延續下去。

因不滿中國長年不公平貿易行為，川普政府2018年對北京發動貿易戰，前後對約3700億美元的中國進口商品，課徵7.5%至25％的懲罰性關稅；相關措施原訂今年7月6日及8月23日滿4年後到期。

拜登政府上任後，今年5月對中國關稅措施啟動4年一度審查，徵求美國國內利益相關者的意見；依據規定，官方只要收到單一一件請求，就會觸發關稅的審查和延續。

根據USTR今天公布的關稅延續通知，徵求意見近2個月後，總共自美國企業、貿易協會收到434件延長請求，理由包括關稅措施促使中國政府停止特定有害政策及作為，讓美企得以與中國進口商品競爭、投資新技術、擴展國內生產，以及雇用額外勞工。

此外，美企代表也認為，懲罰性關稅為美國製造更多籌碼，促使中國廢除不當政策與措施，也有助解決中國技術轉移政策導致的不公平競爭。

USTR指出，美方接下來將著手審查對中關稅措施，邀請包含消費者在內的相關人士，就關稅措施有效性、對美國經濟影響，以及其他可能實施措施提供意見。（編輯：徐睿承）1110903