看待中國商業前景 美商樂觀度砍半剩51%創新低

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（中央社台北30日電）據美中貿易全國委員會昨天發布的調查報告，受嚴格防疫與地緣政治緊張加劇等因素影響，美國企業對於中國未來5年商業展望感到樂觀的占比，從10年前近9成驟降至勉強過半創新低。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）從今年6月上海解封後展開年度中國商業環境調查，共訪查117家會員企業，多數受訪的都是在中國經營超過20年、總部位於美國的大型跨國企業。

據香港「南華早報」（SCMP）今天報導，美中貿易全國委員會的會員超過270家廠商，當中包括知名運動品牌耐吉（Nike）和全球電商龍頭亞馬遜公司（Amazon）等。

調查發現，受訪企業對未來5年商業展望的樂觀情緒今年急劇下滑18個百分點，降至歷來新低51%；相較於過去10年最高曾達近90%。

此外，比較中國當前與3年前的經商環境，83%的受訪企業表示，他們現在沒有以往樂觀，這個占比與去年相比增加24個百分點；與10年前相比增加42個百分點。於此同時，感到悲觀的占比倍增於去年達到21%，創歷來新高。

分析感到樂觀占比驟降的原因，報告指出，鑒於中美關係緊張造成長期影響和不確定因素，受訪企業認為地緣政治因素對前景造成的衝擊最大，另包括中國的防疫政策與科技監管等。

這份年度調查報告也詳列當前美商在中國遭遇的10大挑戰，前3項中有兩項與北京當局採行嚴格防疫措施相關，分別是疫情導致企業歇業、中美關係與疫情導致旅行限制。

封控政策取代中美關係成為今年的頭號挑戰，中美關係自2018年貿易戰以來向來高居10大挑戰之首，估計96%的受訪企業在中國業務都曾因疫情防控措施遭受重創，更有近半數企業坦承重創嚴峻；逾半數則說，防控措施影響他們的業務拓展和投資計畫。

10大挑戰的另外7項包括：資料與個人資訊和網路安全規則、成本上升、中美技術脫鉤、與中國本土企業的競爭、產業政策、中國的採購政策與智慧財產權保護。

報導指出，美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）表示，除了關稅因素外，防疫封控高居10大挑戰的前3，這足以說明為何若干企業在過去12個月紛紛轉移他們的供應鏈。

艾倫說，將近25%的受訪者轉移他們的部分供應鏈，與去年相比顯著增加，轉移供應鏈的企業中，多數遷至美國之外的其他據點。

針對當前中美關係緊張，美中貿易全國委員會的調查報告指出，約半數參與調查的受訪者說，發表政治論述會讓他們感到壓力，這樣的壓力絕大部分來自中國政府與官媒，不過也有相當比例聲稱施壓來自於美國。

挑戰加劇導致企業投資意願驟減，25%的受訪廠商表示，將按照計畫來年加速投資中國市場；這個占比只有5年前的1/2。

中國商務部公布的2020年外商直接投資（FDI），其中來自美國的額度比10年前減少23.8%。

艾倫呼籲，美中兩國在過去數十年好不容易打下的基礎之上繼續發展，化解在中國經商的美國企業所面臨的種種待解決障礙。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110830