中國7月出口增速佳 分析：全球經濟逆風復甦仍難

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（中央社台北8日電）中國7月出口值3329.6億美元，年增長18%。分析指出，這個成長速度超乎預期；但是全球經濟正吹逆風，外在需求疲軟恐將拖累中國未來出口，COVID-19疫情重創下的經濟復甦道路仍艱難。

路透社8日分析中國海關總署所發布進出口統計資料，直指中國7月出口成長超乎預期，進口則顯示內需不振，受到全球經濟成長放緩影響，未來貿易和經濟前景深具壓力。

中國海關總署7日公布進出口統計資料。按美元計價，中國7月進出口總值5646.6億美元（約新台幣16.9兆元），年增長11%。其中出口3329.6億美元，年增長18%；進口2317億美元，年增長2.3%。

路透社報導指出，中國7月出口年增長18%，這是今年以來最快增速。由於疫情反覆封鎖對於企業和消費者構成經濟打擊，加上房地產市場危機等，這樣的出口成績是超乎預期。

Pinpoint Asset Management首席經濟學家張志偉說，中國出口成長出乎意料外，由於內需低迷，出口在艱困的一年中將繼續幫助中國經濟。

其他分析師則持不同看法。他們預計，中國出口將消退，因為價格飆升和升息影響，全球經濟看起來很有可能進入嚴重放緩。

植信投資研究院高級研究員常冉說，預計出口在短期內將保持彈性，外需疲軟可能會在第4季帶來壓力。

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仲量聯行研究報告提到，中國7月出口量可能是受到東南亞被壓抑的需求所提振，因為供應緊張有所緩解，那裡的工廠提高了產量。在實際利率為負和通膨飆升的情況下，一些歐洲和美國客戶可能已經提前下訂單，以確保他們手上有貨且成本較低。

路透社報導引述一位公司高層意見指出，中國出口商正面臨越來越大的逆風，尤其是美國通膨飆升和美中緊張局勢對於出口訂單的影響讓人擔心，「如果川普時代那樣的報復性關稅再次發生，將對於業務造成打擊」。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110808