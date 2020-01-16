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謝金河指韓國瑜以前沒喝睡不著 韓辦：非事實

最新更新：2020/01/16 08:24
財信傳媒董事長謝金河（圖）指高雄市長韓國瑜以前沒喝酒睡不著。韓國瑜競選辦公室16日凌晨表示非事實。（中央社檔案照片）
財信傳媒董事長謝金河（圖）指高雄市長韓國瑜以前沒喝酒睡不著。韓國瑜競選辦公室16日凌晨表示非事實。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄16日電）財信傳媒董事長謝金河在一場演講指稱和高雄市長韓國瑜有超過30年的交情並指他以前每天一定要喝酒，沒喝睡不著。韓國瑜競選辦公室凌晨發聲明澄清，應是誤信不實說法，並非事實。

韓國瑜競辦於凌晨1時許在媒體群組發聲明澄清，並指，韓國瑜近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢懈怠，除了少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾，謝金河所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的說法，應是誤信不實說法並非事實，令人遺憾，盼身為專業財經媒體人對於不實謠言能明辨是非，共同維護珍貴公信力。

聲明指出，他的太太李佳芬與謝金河雖同讀一間小學並非頻繁互動，數年偶見一面，彼此知道對方而已；另外也指出，韓國瑜和李佳芬認識時，謝金河已不住西螺，韓國瑜任職北農期間也無頻繁互動，不解為何會有此言論。

媒體報導，謝金河15日受邀到工商協進會演講，透露他是李佳芬的小學同學，和韓國瑜有30幾年的交情，以前韓國瑜追李佳芬的時候常常拜訪他家，還爆料韓國瑜過去還沒當官時還可以睡到中午，在北農的時候每天一定要喝酒，沒喝就會睡不著。1090116

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