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韓國瑜：總統選舉補助款 都是黨中央的

最新更新：2020/01/14 11:30

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜今天指出，選舉補助款都是國民黨中央黨部的，個人不能領；因為是政黨提名的正、副總統候選人，所以補助款由中央黨部領走，個人一塊錢都沒有，無補助款問題。

韓國瑜競選總統失利後，今天主持高雄市政府市政會議。媒體一早守候要採訪韓國瑜，當他走出電梯，記者蜂擁而上，提問是否捐出選舉補助款一事，他對此做上述表示。

中國國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室昨天發表聲明表示，逾新台幣1.6億元的總統選舉補助款，是由推薦的國民黨掣據向中央選舉委員會領取，並非由韓國瑜領取。

韓國瑜凌晨在臉書（Facebook）發文指出，「選舉補助款我一塊錢也不會拿」，請大家放心，「選舉補助款和國民黨主席一樣，都不是我的心之所向」。

韓國瑜上午在市政會議前接受媒體聯訪，記者提問，有關總統選舉補助款是否捐出去的問題。

韓國瑜表示，「什麼補助款？」，「所有補助款都是國民黨中央黨部的，個人不能領，大家了解嗎？」因為是政黨推薦的總統副總統候選人，「所有的選票補助都被國民黨中央黨部領走了，我們一塊錢都沒有，怎麼會有這個問題呢？」

記者進一步提問，國民黨是否有改名的問題。對此，韓國瑜轉頭進入會議室，並未再回應。

韓國瑜競選總統失利，13日銷假返回高市府上班。韓國瑜今天在市政會議上，頒獎表揚績優義消及災害防救團體等單位。（編輯：戴光育）1090114

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