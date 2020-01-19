陳師孟辭意堅定 批評司法院長許宗力病態

監委陳師孟（左）請辭，他在個人部落格上發文表示，進入監院前，他以「恐龍法官」為調查重點，呼應司法改革，但司法院長許宗力（右）都不許他過問，簡直已到病態的地步。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北19日電）監委陳師孟請辭，他在個人部落格上發文表示，請辭理由很簡單，不知為何而戰。進入監院前，他以「恐龍法官」為調查重點，呼應司法改革，但司法院長許宗力都不許他過問，簡直已到病態的地步。

陳師孟日前有意約詢承審前總統馬英九洩密案法官，引發法界人士反彈，超過8成法官參加捍衛審判獨立連署活動。總統府發言人丁允恭17日指出，陳師孟13日透過總統府秘書長陳菊向總統蔡英文表達辭意，總統指示表達慰留，但也會尊重他最後的決定。

陳師孟則在個人部落格「尖尾週記」以「尖尾階段就此收尾」為題發文表示，為何在任期屆滿的半年前辭去職務，理由很簡單，不知為何而戰。

陳師孟指出，他在進入監察院前，向推荐與提名他的高層保證，也在立法院的聽證會聲稱，將以「恐龍法官」為調查重點，對司法的除垢有所貢獻，呼應蔡總統上任之初以司改為首要任務的宣示。他對司改的自信，其實來自憲法明確賦予監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者。

陳師孟指出，奈何他貢獻司改的信心隨著時間而日漸消融，幾次前往司法院直接就此一議題提出質疑，許宗力總是大唱「秋蟬」（秋後算帳加寒蟬效應），好像2000位法官都是要小心呵護的「蟬寶寶」，他則是蟬寶寶的天敵。

陳師孟表示，馬英九洩密案的承審法官，懂得濫用憲法條文為馬脫罪，仍被許宗力捧在手心「惜惜」，不許過問，簡直已經到了病態的地步。而唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外；他若繼續耗下去，等於原地踏步，所為何來。

陳師孟表示，在選後第一個上班日提出辭呈，不瞭解他個性的人，以為他是抗拒不了媒體輿論壓力，向8成的連署法官投降，或是被許宗力的公開譴責嚇到，但是從沒有停歇的陳情信可以看出，這些「步數」連普通人民都嗤之以鼻，如果真會影響他請辭的決定，只怕反而是讓他打消辭意。

他表示，無意和司法既得利益者做無止境的纏鬥，決定重回當初「老綠男」的單純日子；「尖尾階段就此收尾，珍重再見」。（編輯：林淑媛）1090119