監委擬約詢法官 2247名法律人連署反對

（中央社記者蕭博文台北27日電）前總統馬英九洩密案無罪確定，監察委員擬約詢北院承審法官。法官協會為此發起捍衛審判獨立連署活動，超過8成法官參加，連同檢察官、律師，共2247名法律人響應。

前總統馬英九洩密案無罪確定，監委陳師孟擬約詢台北地方法院承審法官唐玥。法官協會18日發起捍衛審判獨立連署活動，昨天截止受理。

法官協會今天發布新聞稿指出，各地已有合計超過8成的法官參與連署，人數達1689名，占全國法官總員額人數（不含大法官、公務員懲戒委員會委員及職務法庭陪席法官，共2103名）比例高達80.3%，連同檢察官、律師、法律學者，總計2247名法律人共同響應。

法官協會表示，此次連署活動沒有任何政治立場，身為法官，必須挺身而出，拒絕恣意污衊司法，嚴正捍衛審判獨立。

法官協會指出，身處21世紀的台灣，具有國際社會所肯定的高度進步價值，獨立、不受外力干預的司法審判是守護台灣民主法治成果的最後防線。

法官協會表示，國際事件殷鑑不遠，今日或許陳師孟說了算，明日又該由誰說了算？陳師孟無視於監委身分是國家名器，忽略台灣司法與社會大眾共同努力前進的現狀，恣意公開污衊毀棄司法獨立價值，呼籲陳師孟應謹言慎行、自律自重。

新聞稿最後提到，短短1週內自全國各地集結而成的2247個簽名，不只來自各審級法官，更來自檢、辯、學各界，是司法獨立價值的珍貴後盾，更是台灣社會的共同資產。基此殷切期盼，法官協會自當繼續履踐創會宗旨，捍衛審判獨立，維護純淨不受干擾的司法審判空間。（編輯：李錫璋）1081227