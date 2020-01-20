梨山林班地延燒3公頃 北側火勢仍待撲滅

台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，20日各單位仍持續滅火，救火人員前往現場開闢防火線。（東勢林管處提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地昨天發生火燒山，今天各單位仍持續滅火，東勢林管處表示，目前延燒面積約3公頃，南側火勢已控制，北側仍待撲滅。

東勢林區管理處梨山工作站昨天上午8時接獲通報，梨山佳陽地區附近的林班地發生火災，梨山工作站救火隊隨即出動人員前往搶救，台中市消防局之後也加入，空勤總隊則出動黑鷹直升機以空投水源方式滅火。

台中市消防局表示，目前消防局人員仍協助搶救中，燃燒面積無擴大趨勢。初估燃燒面積約3公頃。

空勤總隊指出，這次共有3架黑鷹直升機投入救火，共投水18次，約36噸的水源，後續將由陸軍直升機執行下一架次滅火任務。

東勢林區管理處表示，目前延燒面積3公頃，其中南側火勢已控制，北側還在持續救火，已有減緩趨勢，今天林務局人員共出動77人進行地面開闢防火線及水線，至於起火原因需等火勢撲滅後，由警消人員進行火場鑑定後釐清。（編輯：洪學廣）1090120

台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，20日持續延燒，目前消防局人員仍協助搶救中，初估燃燒面積約3公頃。（東勢林管處提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月20日