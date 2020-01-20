同運女神立院畢業 尤美女重回民間

民進黨不分區立委尤美女在8年立委期間，從婦運健將蛻變成「同運女神」，自認已實現理想，「我做到了，我很快樂」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北20日電）「理想、專業、助人跟成長結合在一起，路就可以走得很長」，這是民進黨不分區立委尤美女的理念，在8年立委期間，她從婦運健將蛻變成「同運女神」，自認已經實現了理想，「我做到了，我很快樂」。

被問到未來人生規劃，她說，「我來自民間就回到民間，從哪裡來就回到哪裡去」，自己本來就在當人權律師、民間團體志工，這沒什麼變，而且「當你想要做事，不怕沒事可以做」。

投入婦運超過30年的尤美女，原本是執業律師，曾推動許多婦權法案，包括兩性工作平等法、家庭暴力防治法等等；2012年起擔任民進黨第8、9屆不分區立委，任內力推婚姻平權，同婚專法在去年5月三讀通過，也讓她「同運女神」的稱號不脛而走。

民進黨規定不分區最多只能連任2屆，換言之尤美女即將領到畢業證書，褪下立委光環。從人權律師變成國會議員，尤美女坦言，兩者角色真的並不相同。

至於當初為何棄律師高薪來當不分區立委，尤美女說，她在體制外倡議各項人權立法工作已經20、30年，既然有機會到立法院，實現社運界長期奮鬥的價值，她也覺得「為何不要」；因此開啟她的立委人生。

從倡議者搖身一變成為立法者，尤美女說，一開始就了解這兩者不同，但還是會被人批評「換位置就換腦袋」，推動各項法案，有時會面對社運界與黨內意見相左、甚至被攻擊，成為夾心餅乾，但她告訴自己，「不要對號入座」，因為一對號入座，就會被萬箭穿心，而且要有「磨」的功夫。

尤美女說，當律師只要捍衛當事人的權益，當她是婦運者時，保障的對象是弱勢婦女；而擔任立委後，要面對的是全部人、事、物，不同群體有不同利益，如何折衝從中取得衡平，因此思考點就會不一樣，腦袋自然會換。

同婚專法2019年5月17日三讀通過，民進黨籍立委尤美女在立法院天橋上面揮舞彩虹絲帶，替挺同民眾加油。（圖取自facebook.com/yumeinu）

對於這8年在立法院的成績，尤美女拿出一疊厚厚的資料；在性別平等人權部分，除了外界熟知的婚姻平權（同婚專法）立法通過外，她也推動民法親屬編修正案，促成夫妻才能行使剩餘財產分配請求權。

而在司法改革部分，尤美女說，不管是推動憲法訴訟法、大法庭制度，修改法官法、律師法，還是廢除特偵組、使限制出境、出海法制化，這都圍繞一個主題，就是「程序正義」。

民進黨2016年重返執政，立法院席次也過半，讓很多人權法案得以推動，其中又以促進轉型正義條例、政治檔案條例三讀立法，為重要成果之一。

尤美女說，轉型正義很重要的一部分是心理療癒，要做這個工作的前提，就是要讓當事人知道事實原貌，這件事如果不處理，傷痛就會不斷成為政客的提款機。

儘管8年立委任內繳出亮麗成績單，尤美女仍說還有很多事沒完成，例如台灣未來是要走向陪審制還是參審制，這仍需凝聚社會共識；此外，同婚專法還有很多權益沒有納入，包括共同收養、跨國婚姻、人工生殖等，期待下屆立委能把這塊補齊。

專訪最後，尤美女被問到未來人生規劃；她說，「當你想要做事，不怕你沒事可以做」，而這8年她學很多，也實現自己的理想，用自己累積一輩子的東西貢獻社會，讓台灣更好，「我做到了，我很快樂」。（編輯：蘇龍麒）1090120