少年子弟江湖老 段宜康裸退告別公職

2月1日起，民進黨立委段宜康公職生涯將畫下句點。立委生涯最後幾年，段宜康致力於推動同婚合法化和轉型正義，在反同婚強大的社會壓力下，段宜康從不畏懼表態，相關法案最終也都在驚濤駭浪中過關。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北20日電）2月1日起，民進黨立委段宜康公職生涯將畫下句點。他政治生涯起步甚早，90年代初就是新潮流銳意培養的人才，從前立委林濁水助理一路當到新系總召，57歲的段宜康已見證半個民進黨史；也是黨內響噹噹人物。

立委生涯最後幾年，段宜康致力於推動同婚合法化和轉型正義，在反同婚強大的社會壓力下，段宜康從不畏懼表態，相關法案最終也都在驚濤駭浪中過關。改革色彩鮮明的段宜康，唯一的遺憾就是未能在任內完成國會改革法案，以及鄉鎮市長官派。

段宜康祖籍江蘇，祖父是民國留美的菁英學生，父親段守愚曾任大華晚報總編輯，早年加入民進黨的外省子弟屬鳳毛麟角，段宜康也因此和政治立場不同的親人產生理念衝突，不過，離鄉40餘年的父親首次赴中國探親回來後改變想法，後來一路支持他。

段宜康在台大政治系就讀期間參與學運，服完兵役後，擔任民進黨早期機關報「民進報」總編輯林濁水助理，隨後又擔任立委洪奇昌等人的助理，1993年澎湖縣長補選，他為高植澎助選，後來並出任高的特別助理；基層政治經驗相當豐富。

從助理一步步往上爬，1994年，31歲的段宜康當選台北市議員，至此展開逾20年斷斷續續的公職生涯，37歲選上立委，後來兩度落選，又擔任8年的不分區。

儘管政壇資歷深厚，但他的理想性格並不因歲月而減損，嫉惡如仇的個性，有時連民進黨內同志也嫌他「太嗆」。例如民進黨推動年金改革時，段宜康就曾反對延長18趴歸零的時間，部份人士批評他毫無彈性。

段宜康說，改革最不容易的就是砍自己，砍別人很容易，砍自己才會讓大家感動。事實上，段宜康的母親是國小退休教師，也是18趴優存利率適用對象。

民進黨規定不分區最多只能連任2屆，因此段宜康無法再擔任不分區立委，而且他也在2017年6月霸氣宣告，這屆立委任期結束後不再參選，也不出任政府或公營事業、法人與黨部職務，裸退宣言震驚政壇。

熟識段宜康的人，都知道他這些年的辛苦。從少壯派立委到民進黨改革派，他一路都在火線上，2007年的11寇事件，更幾乎讓新潮流青壯代滅頂，身為新系總召，總是承受最大的壓力。他曾感慨「少年子弟江湖老」，生性低調的他，最終決定結束公職生涯。

段宜康評價兩極，有人批他衝動行事胡亂指控，動輒以「吞曲棍球」譏諷他，他也惹上數十件選舉官司；但他的官司幾乎都是因幫忙同志而起，從不是為了自己，像曲棍球案就是為了替前彰化縣長候選人魏明谷助選，槓上當時的國民黨候選人林滄敏。

在自己選舉的時候，他反而去幫別人。2004年立委選舉，民進黨配票方式是，「南區五虎將」每人分得選民身分證的兩個號碼，但投票前幾天同黨候選人藍美津喪女，原本穩操勝券的段宜康呼籲支持者投給藍美津，結果藍美津當選、段宜康落選。當時很多人認為段宜康是因為讓票才落敗，藍美津因此落淚不捨。

擔任新系總召，段宜康總是把同志需求放在第一位，現任退輔會副主委、前立委李文忠2009年隻身到南投參選縣長，當時無人看好，段宜康仍全力相助，在同志眼中，段宜康是為朋友兩肋插刀的暖男。

談到從政最大挫折，段宜康說，「曲棍球事件是我過度自信造成，但我問心無愧」，而從政過程中最大的干擾，也是要面對很多選舉官司，但他從未向法務部、司法院關切自己的案子，「這點我很有信心」。

至於未來人生規劃，他說，無求就無懼，2017年會做那樣地公開宣示，為了是要讓自己不要受到誘惑，而且被公眾矚目的生活，對他來說是一種負擔，「未來期待能盡量把自己變不見，大家不會想到我、看到我」，但如果有人需要協助，例如處理選舉文宣或策略等，他會幫忙，也不會退出政壇。（編輯：林孟汝/蘇龍麒）1090120