反送中衝突 段宜康：台灣政治領袖不能裝聾作啞

（中央社記者王揚宇台北22日電）香港昨晚陷入大混亂，一邊是「反送中」者衝擊北京中央駐港機構，一邊卻有人襲擊反送中者。民進黨立委段宜康說，香港局勢再次證明，「我們對中國就是敵我關係，不容有心存僥倖的空間。」

泛民主派組織民間人權陣線昨天再次發起反對修訂逃犯條例遊行，重申要求政府撤回相關草案及取消對過去示威活動的暴動定性等。遊行於晚上結束後，示威者前往北京中央駐港聯絡辦公室大樓抗議；防暴警察清場過程中，多次向示威者施放催淚彈。

另外，昨晚示威者在港島衝擊中聯辦之際，差不多在同一時間，遠在新界的西鐵元朗站卻有大批穿白衣的不明人士，攻擊穿黑衣的反送中人士，有36人被送院治療，包括民主黨議員林卓廷及個別採訪記者。

段宜康今天凌晨近2時許在臉書分享元朗衝突的新聞連結，並說香港的情勢，令人愈來愈擔心。

段宜康指出，台灣的政黨和政治領袖，不管選不選總統，都不能對香港問題裝聾作啞，也不能只用「加油」兩個字來搪塞。香港局勢再次證明，「我們對中國就是敵我關係，不容有心存僥倖的空間。」

段宜康也說，任何鼓吹一國兩制，或打著兩岸和平交流幌子的媒體和團體，就是台灣的敵人。媒體製造假新聞，就不是新聞自由；應該當成是敵人攻擊台灣的武器來加以制裁。

時代力量立委洪慈庸則質疑，在香港代表中共政權的中聯辦，處理事情的方式就是與黑道為伍、處理港人？大群「白衣人」製造混亂，持著棍棒追打市民、媒體記者，而香港警方面對黑道毆打港人的作為，就是放任。

洪慈庸說，港人沉重的表述，戳破了中共提出的和平假象、經濟利誘，也給台灣最沉痛的提醒，必須拒絕在台灣跟中共眉來眼去的政治人物。

民進黨立委余宛如則說，香港在中國一國兩制的統治下，法治至此已蕩然無存，人人莫不活在恐懼之中。香港是台灣最好的借鏡，別讓極權專制披著民主的外衣在台灣茁壯，這也是為什麼她推動境外代理人登記法，以與目前民進黨團反滲透修法版本互補。

余宛如呼籲，政府在避開中國移民之下，盡可能的給予香港民眾移民到台灣的協助。

民進黨立委許智傑也譴責港警放任白衣人棒打市民；民進黨立委林靜儀在臉書寫下，捍衛台灣民主，支持香港民主。

時代力量立委徐永明在臉書上發文，向台北市長柯文哲喊話；徐永明說，首都市長有責任聲援港人向北京、中聯辦抗議，無關乎民調，而是有沒有政治良心。（編輯：趙蔚蘭）1080722