尤美女將褪下立委光環 交棒林昶佐范雲洪申翰

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨不分區立委尤美女即將卸任，她今天舉辦感恩茶會時表示，自己來自民間，未來當然就回到民間，就去當律師，而未竟議題會交棒給立委當選人林昶佐、范雲、洪申翰。

投入婦運超過30年的尤美女，2012年起擔任民主進步黨第8、9屆不分區立委，任內力推婚姻平權等法案。由於民進黨內規，不分區立委最多只能2屆，換言之尤美女即將領到畢業證書，褪下立委光環。

尤美女今天在立法院群賢樓大禮堂舉辦感恩茶會，多位專家學者、人權團體、婦女團體、律師團體、環保團體等上百人出席，擠爆會場。

活動開始前，尤美女受訪表示，很榮幸能夠在立法院待8年，歷經在野到執政，完全是不一樣的感受，成果也非常輝煌，不論是司法改革或是在人權、性別等議題上，都有很好的成績，所以今天要把這樣的成績單送給大家。

尤美女指出，有網友說，原本覺得政治是污穢骯髒的地方，但是因為有他們的努力，政治也可以很美麗；「我們走了8年，開出不一樣的路出來，希望年輕人能夠繼續接棒」。

尤美女被記者問到，未來會往哪個方向走；她說，自己來自民間，當然就回到民間，就去當律師。記者追問，未來是否有可能接下監察委員、是否有人跟她徵詢；尤美女表示，這不是由她決定，也說還沒有人跟她徵詢，太早了吧。

尤美女致詞時提到，很榮幸大家可以參加她的畢業典禮，也謝謝各位這8年來跟她一起努力，繳出漂亮的成績單；在這8年，歷經在野與執政，也經歷太陽花學運等，為了讓預算過關，也忍受水球、麵粉、雞蛋的洗禮，更經歷過反同方數個月的電話騷擾等，但她沒有放棄、堅持到底。

尤美女細數這8年的成績，包括轉型正義、國會改革、司法改革、成立促轉會等，也通過同婚法案，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。

尤美女也說，下一屆有很多年輕的優秀立委，她要交棒給連任成功的無黨籍立委林昶佐，以及民進黨不分區立委當選人范雲、洪申翰，希望他們在人權、性別、勞工、環保、外交等議題上繼續努力。

尤美女最後也感謝她的家人，無怨無悔的支持，讓自己可以全心投入、8年來全年無休，才能交出這張漂亮的成績單。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲到場致詞表示，相信這不是離別，而是下一次相聚的開始，也相信尤美女會和他們一起奮鬥，在一個更有力量、更有高度的位子；此外，管碧玲也稱讚尤美女，並指「前有陳菊、後有尤美女」，總統府秘書長陳菊爭取自由權，尤美女則是爭取台灣社會的平等權。

司法院秘書長林輝煌表示，他做為一個法律人、司法工作者，有機會在這對尤美女表達最高的敬意；多年來看到尤美女在憲法訴訟法、商業事件審理法、婚姻平權等法案，著力非常深，相信尤美女未來不管在哪個位子，都會不斷發光發熱，為民主自由與人權繼續努力。（編輯：蘇志宗）1090117