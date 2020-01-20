更多編輯台推薦新聞：
早安世界》新北捷運環狀線首日5萬餘人次試乘 規劃月底正式通車
早報

早安世界》新北捷運環狀線首日5萬餘人次試乘 規劃月底正式通車

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

學測109年各科試題解答一覽
生活

學測109年各科試題解答一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

陳水扁退出政壇後 一邊一國行動黨宣布解散

最新更新：2020/01/20 14:08
「一邊一國行動黨」區域立委與不分區失利，前總統陳水扁12日透過聲明表示從此退出政壇。（中央社檔案照片）
「一邊一國行動黨」區域立委與不分區失利，前總統陳水扁12日透過聲明表示從此退出政壇。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）將前總統陳水扁奉為精神領袖的「一邊一國行動黨」今天透過臉書宣布解散，並已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業。

一邊一國行動黨在區域立委與不分區政黨票失利，陳水扁12日透過聲明指出，「徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

一邊一國行動黨今天也透過臉書公告，經工作會議法定程序確認通過，已於19日正式作出「解散」決議；停止一切固定資產處分，並停止收受黨費、政治獻金；「任何以黨名義所做的募款、私下串連等動作皆不屬本黨之作為，本黨亦不為其背書。」

一邊一國行動黨說，即日起，已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業，所有領薪工作人員即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019年暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此會中決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，黨正式完成解散作業為止。

一邊一國行動黨指出，要向所有支持者致上最高敬意、謝意與歉意；留得青山在，定會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拚。（編輯：張良知）1090120

延伸閱讀
一邊一國立委選舉失利 陳水扁宣布從此退出政壇得票新低 新黨憂何去何從台聯進入冬眠宋楚瑜得票萎縮國會掛零 親民黨面臨泡沫化危機是否期待被特赦 陳水扁：尊重總統決定沒有埋怨陳水扁：任總統時有港商開價5000萬元求見陳水扁談共諜案：四處可見五星旗令人擔心
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報