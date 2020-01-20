陳水扁退出政壇後 一邊一國行動黨宣布解散

「一邊一國行動黨」區域立委與不分區失利，前總統陳水扁12日透過聲明表示從此退出政壇。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）將前總統陳水扁奉為精神領袖的「一邊一國行動黨」今天透過臉書宣布解散，並已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業。

一邊一國行動黨在區域立委與不分區政黨票失利，陳水扁12日透過聲明指出，「徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

一邊一國行動黨今天也透過臉書公告，經工作會議法定程序確認通過，已於19日正式作出「解散」決議；停止一切固定資產處分，並停止收受黨費、政治獻金；「任何以黨名義所做的募款、私下串連等動作皆不屬本黨之作為，本黨亦不為其背書。」

一邊一國行動黨說，即日起，已成立「善後小組」進行後續政黨解散作業，所有領薪工作人員即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019年暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此會中決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，黨正式完成解散作業為止。

一邊一國行動黨指出，要向所有支持者致上最高敬意、謝意與歉意；留得青山在，定會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拚。（編輯：張良知）1090120