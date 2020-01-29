第10屆立委2/1上任 新立院龍頭同日選出

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院第10屆立法委員將在2月1日報到，宣誓就職後，隨即將舉行正副院長選舉；民進黨團以立委當選人游錫堃搭配立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高，國民黨團1月31日才會討論人選。

第10屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念；當天上午10時30分，將先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。

回顧第9屆立法院，民進黨團首度國會過半、囊括68席，國民黨團則有35席，時代力量拿下5席，成為國會第三大黨，但在立委林昶佐、洪慈庸相繼退黨後，第9屆尾聲時力只剩下3席；親民黨團加入無黨團結聯盟立委高金素梅後，共有4席。

第10屆立委選舉結果，民進黨團擁有61席，單獨過半，國民黨團有38席，去年剛成立的台灣民眾黨一舉拿下5席，成為國會第三大黨，時代力量拿下3席不分區立委；親民黨團因政黨票不到5%，無緣續留國會。

立院龍頭部分，民進黨團以不分區立委當選人游錫堃，搭配蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高，民進黨團總召柯建銘日前也已表態力挺游錫堃；民進黨團1月30日將邀所有新科立委召開籌備會，屆時將討論正副院長、黨團幹部人選。

國民黨的新科立委，則是1月31日在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，並選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。（編輯：謝佳珍）1090129