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國民黨：徐正文言行屬個人行為 與黨無關

最新更新：2020/02/05 19:02
首架武漢台商包機在3日深夜抵台，協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文（前中）4日在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況，及後續台商返台建議。中央社記者王飛華攝 109年2月4日
首架武漢台商包機在3日深夜抵台，協助處理相關事宜的台北市家長會長協會總會長徐正文（前中）4日在台北內湖受訪，說明首批武漢台商返台後現況，及後續台商返台建議。中央社記者王飛華攝 109年2月4日

（中央社記者余祥台北5日電）國民黨今天表示，國民黨中央委員徐正文以武漢台商救援會長身分對台胞包機返台事件的發言，以及主動發布第二次包機時間有誤，皆為徐正文個人行為，與國民黨無關；此外，若發現有黨員個人言行干擾防疫工作，將祭出黨紀處分。

徐正文擔任湖北武漢台胞返台救援會長，居間聯繫武漢台商返台，但首批台商包機返台，出現一名武漢肺炎確診病例，加上包機中疑似有許多非台籍乘客，引發外界質疑。

國民黨今天大動作發出新聞稿，強調徐正文對包機返台事件言行皆為徐正文個人行為，與國民黨無關，並呼籲不希望任何台商或是黨員發表的意見對防疫造成影響，也請相關人士自我節制。

國民黨強調，防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業進行，或發布不實訊息，若發現有黨員個人言行干擾防疫工作，將祭出黨紀處分。

針對武漢台胞第一批包機回台後續爭議，國民黨表示，防疫當前，不分朝野、一起防疫，對於後續包機回台規劃，國民黨尊重陸委會職權，與其對防疫相關執行細節安排。

國民黨表示，考量到兩岸之間因溝通僵局，導致台商滯留中國大陸，無法順利返台，因此於春節期間為化解兩岸溝通僵局，成立「7人小組」從旁積極協助，促成武漢台商第一次包機回台，關於後續旅客名單等具體事宜確認，皆由陸委會、國台辦，以及海基會、海協會持續溝通、討論，國民黨並未介入其中。（編輯：蘇龍麒）1090205

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