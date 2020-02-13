菲律賓拒解除對台禁令 外交部：全力溝通中

菲律賓13日拒絕解除對台旅行禁令，外交部發言人歐江安（圖）晚間表示，台灣獲得菲律賓告知，菲律賓將於14日下午召開內閣政策性會議，並由菲方高層親自審視此案，以作成最後決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北13日電）菲律賓今天拒絕解除對台旅行禁令，菲律賓總統杜特蒂稱無涉一中政策。外交部回應，菲律賓將於明天召開內閣政策性會議，並由高層審視此案，將依會議結果做通盤考量，目前台灣仍與相關單位全力溝通，希望菲做出正確決定。

菲律賓本週以抑制俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，對台實施旅行禁令，杜特蒂今天拒絕台灣方面的呼籲，不解除對台灣人實施的旅行禁令，杜特蒂也稱自己首要關切的是菲律賓人的安全，這項決定跟一中政策「無關」。

外交部發言人歐江安晚間表示，台灣獲得菲律賓告知，菲律賓將於明天下午召開內閣政策性會議，並由菲方高層親自審視此案，以作成最後決定。

歐江安指出，台灣將依據菲方內閣會議的結果做通盤考量，並決定台灣的因應措施，目前仍繼續和菲方相關單位全力溝通，希望菲方作出正確決定。（編輯：黃國倫）1090213