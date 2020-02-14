獨家／燦星旅門市持續精簡 否認出售傳聞

市場傳出近年營運低迷的燦星旅求售，儘管燦星旅否認，但旗下門市持續精簡是事實，已一路從49間據點砍至17間。（圖取自facebook.com/startravelFB）

（中央社記者江明晏台北14日電）市場傳出近年營運低迷的燦星旅求售，儘管燦星旅否認，但旗下門市持續精簡是事實，已一路從49間據點砍至17間；業界人士評估，燦星旅門市多在燦坤內，未來若出售也難切割。

自由行漸成旅遊型態主流，衝擊燦星旅以團客為主的營運模式，燦星旅去年起陸續減資、裁員、精簡門市，寄望數位化轉型的新平台KAis開始旅行，能拚搏一線生機。

但燦星旅轉型計畫還沒闖出亮眼成果，就有消息傳出，去年底開始，有中間人助燦星旅遊尋覓買主，推測應是大股東燦坤集團「不玩了」，想出脫持股，燦星旅傳每股開價低於5元，換算下來僅新台幣數千萬元就可入主。市場認為，母公司燦坤集團應無心深耕旅遊產業，只求脫手。

對此，燦星旅發言人王壬輔否認傳聞，表示燦星旅沒有要出售，若有相關訊息均會在公開資訊觀測站公告。燦坤則說，與燦星旅有相同大股東，彼此無交叉持股，只能算是關聯企業，不清楚燦星旅狀況。

根據燦星旅2019年4月公布的前10大股東明細，燦星網持股最多占52.83%、燦坤投資與代表人各占5.51%、1.76%。

業界人士對中央社記者指出，儘管燦星旅開價不高，但買家在意的是燦星旅去年數位轉型計畫還沒成果，擔憂「接手後會變成爛攤子」，也因門市與母公司切割不易，以及借殼生效時間是否與自行IPO差不多等疑慮，最終否決此投資案。

旅行社業者也評論，燦星旅近期裁員瘦身、精簡門市，許多人才都跳槽流失，加上燦星旅門市多位於燦坤門市內，若與集團切割後，恐難轉換與處置，對一線旅行社來說不具吸引力，對急於掛牌上櫃，想「借殼」的旅行業來說，也許會願意評估，但近期又遭逢疫情重挫旅遊業，投資方相對保守。

還有業者評論，燦星旅的光環來自於「母公司的燦坤會員」，換言之，一旦與母公司切割後，恐怕就會失去價值。

燦星旅近年營運表現低迷，已連續5年虧損，自2015年至2018年每股虧損分別為0.42元、1.78元、3.31元、2.96元；去年前3季每股虧3.74元，不見起色。

但燦星旅近期股價谷底反彈，今天收在5.87元，漲幅6.92%，收復季線關卡，近一週以來股價強漲20%。

自去年8月起，燦星旅陸續針對虧損門市做汰弱調整，全台原有49間門市據點，去年12月剩23間，現在僅剩17間門市在營運，意味著燦星旅門市與組織持續精簡。

而燦星旅「燒錢」速度也不容小覷，去年初帳上現金還有2.38億元，去年第3季只剩1.01億元，今年公司經營階層恐「拉警報」，從去年開始到今年1月，燦星旅每月營收年減幅度也持續擴大，去年12月淡季營收為5365.6萬元，創掛牌以來單月歷史新低，1月營收因年節挹注達6120萬元，月增率14.06%，仍年減49.65%。

燦星旅員工私下透露，受到疫情衝擊，燦星旅原來就少得可憐的訂單簡直「雪上加霜」，過去集團就因通路老大而心態保守，在旅遊產業闖不出名號，卻還是上位主義，「這樣的觀念把自己綁死了」，導致營運走下坡。（編輯：林淑媛）1090214