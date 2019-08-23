燦坤轉投資失利 燦星旅金鑛咖啡營運拉警報

（中央社記者江明晏台北23日電）燦坤集團轉投資失利，旗下旅行社燦星旅、金鑛咖啡等，都面臨巨大轉型壓力、營運拉警報，內情人士分析，除了大環境改變外，不尊重專業的管理模式也是主因。

大環境變化劇烈，體質不好的公司營運勢必雪上加霜，燦坤兩大投資事業體燦星旅行社、金鑛咖啡都遭逢營運挑戰。

金鑛咖啡從2000年自高雄發跡，一路壯大版圖，2016年3C通路起家的燦坤集團入主金鑛咖啡，全盛時期有超過70家連鎖店，曾發下豪語1年要拓點至150家。

但台灣連鎖咖啡品牌競爭激烈，除了星巴克、路易莎、cama、85度Ｃ之外，還有超商咖啡加入搶占平價市場，2017年起，金鑛咖啡陸續收掉大部分門市，近期更宣布將轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展。

除了市場競爭外，熟悉內情的人士指出，很大的原因是不尊重專業的領導和管理方式，多項決策出錯累積，才導致今日後果，加上公司高層、管理階層流動快速，政策想法無法延續，「怎麼可能成功？根本就是內耗」。

官網顯示金鑛咖啡全台仍有34家門市，針對中央社記者提問，目前門市會保留幾家？金鑛咖啡表示，轉型雙軌制度，將保留部分門市持續營運，現有門市包含德昌、六合、四維門市等，轉型後採雙軌制度，還是會保留部分門市持續營運。

事實上，燦坤集團在餐飲事業經營上屢踢鐵板，3C通路起家的燦坤集團雖在2013年就跨足餐飲，但旗下養生火鍋喆喆蒸煮鍋2015年結束營業；義式餐廳樂義、日式豬排富士印、牛排純焠餐飲、烏龍麵五食五心，也在2016年退出市場，目前僅剩金鑛咖啡與五花馬兩個品牌。

另外，在旅遊事業方面，大環境自由行漸成旅遊型態主流，衝擊燦星旅以團客為主的營運模式，由於燦星旅並不經營陸客生意，和陸客不來關係不大。

燦星旅遊企業部經理兼發言人陳宏勝認為，經濟大環境不好，旅遊需求緊縮，難免受衝擊，因應未來數位轉型策略，持續進行產品的優化，並就部分虧損門市做汰弱調整。

燦星旅已連續4年虧損，燦星旅自2015年至2018年每股虧損分別為0.42元、1.78元、3.31元、2.96元；今年上半年每股虧0.95元，每股淨值4.06元。

媒體22日一度傳出燦星旅遊裁員高達360人，但台北市勞動局指出8月初接獲燦星旅遊通報資遣員工18人。不過，燦星全台有49門市據點，部分將陸續暫停服務，根據員工內部信指出，台北至少就有5家門市（南京旗艦店、和平旗艦店、信義店、淡水店、永春店）即日起暫停營業，有消息指出，未來裁員恐破百人；但燦星旅澄清，純屬媒體臆測。

儘管燦星旅遊擺開陣勢，力求轉型，今年6月28日在新北市樹林開立新概念店面，同時將在8月底新的網路平台與自動化串接系統上線，但投資人顯然已不對公司抱持希望，今天開盤股價觸跌停，僅剩3.33元，探上櫃來歷史新低，或許要讓信心回籠，燦星旅遊只能拿出營運實績。（編輯：楊凱翔）1080823