更多編輯台推薦新聞：
卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例
國際

卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

武漢肺炎／1人確診全班停課 14日內2人全校都停
生活

武漢肺炎／1人確診全班停課 14日內2人全校都停

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎確診24人關係圖 一次看懂為何台灣未符合社區傳播
首頁 / 重點新聞

5G第二波開戰前夕 5大電信董總閉門協商

最新更新：2020/02/20 21:01
NCC將在21日舉行5G第二階段競標，市場傳出，3.5GHz中，有1家業者無法與其他業者達成共識，若會議中沒契機出現，標金將免不了再攀升。（中央社）
NCC將在21日舉行5G第二階段競標，市場傳出，3.5GHz中，有1家業者無法與其他業者達成共識，若會議中沒契機出現，標金將免不了再攀升。（中央社）

（中央社記者江明晏台北20日電）NCC將在21日舉行5G第二階段位置競標，5大電信董總今天齊聚針對位置閉門協商，但市場傳出，3.5GHz中，有1家業者無法與其他業者達成共識，若會議中沒契機出現，標金將免不了再攀升。

國家通訊傳播委員會（NCC）將在21日舉行5G第二階段的位置競標，原以為在各大電信業者不願意再墊高標金的共識下，談判已露曙光。然而，市場消息傳出，有1家業者與其他業者意見不同。

5大電信董總今天均出席由電信協會主辦的董事長協商會議，針對3.5GHz及28GHz頻譜位置進行最後談判，有中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨、遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘出席。

亞太電信董事長呂芳銘稍早表示，28GHz已經達成初步共識，明天將送交意向書。

但如果3.5GHz頻譜中，4家業者未能協調出位置，21日將進入第二階段的位置競標，先前有產業人士推估，整體標金將上看1500億元。

5G競標第一階段1月16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信退出3.5GHz的競爭。

業界人士指出，原先的協商默契已讓業者各退一步，傳遠傳會選擇「魚頭」位置，中華電信則是「魚肚」，台灣大哥大是「魚尾」，台灣之星位置最為彈性，但如果談判破局，只能用競標來解決，不排除各家業者都瞄準最想要的位置，而這次業者會較理性，還是又是一場比口袋深的銀彈大戰，只能待21日分曉。

NCC官員受訪時說明，21日上午9時30分，將會開始受理電信業者對於「位置」的意向申請書，若是業者屬意的位置並未衝突，將不會展開競標程序，第一波5G釋照競標將正式告一段落。如果業者間期望的頻譜位置重疊，將在下午2時30分舉行第二階段競標，以一次性投標，決定最後的結果。（編輯：趙蔚蘭）1090220

延伸閱讀
5G競標大戰落幕 總標金飆1380.81億中華電買最多5G標金飆破天價 一場沒贏家的商戰5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星5G競標熱度不減 熱門頻段標金進逼德國紀錄5G競標激戰 中華信評：電信業者評等壓力大5G黃金頻段標金衝破900億元大關 世界第3高
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報