5G第二波開戰前夕 5大電信董總閉門協商

NCC將在21日舉行5G第二階段競標，市場傳出，3.5GHz中，有1家業者無法與其他業者達成共識，若會議中沒契機出現，標金將免不了再攀升。（中央社）

（中央社記者江明晏台北20日電）NCC將在21日舉行5G第二階段位置競標，5大電信董總今天齊聚針對位置閉門協商，但市場傳出，3.5GHz中，有1家業者無法與其他業者達成共識，若會議中沒契機出現，標金將免不了再攀升。

國家通訊傳播委員會（NCC）將在21日舉行5G第二階段的位置競標，原以為在各大電信業者不願意再墊高標金的共識下，談判已露曙光。然而，市場消息傳出，有1家業者與其他業者意見不同。

5大電信董總今天均出席由電信協會主辦的董事長協商會議，針對3.5GHz及28GHz頻譜位置進行最後談判，有中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨、遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘出席。

亞太電信董事長呂芳銘稍早表示，28GHz已經達成初步共識，明天將送交意向書。

但如果3.5GHz頻譜中，4家業者未能協調出位置，21日將進入第二階段的位置競標，先前有產業人士推估，整體標金將上看1500億元。

5G競標第一階段1月16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信退出3.5GHz的競爭。

業界人士指出，原先的協商默契已讓業者各退一步，傳遠傳會選擇「魚頭」位置，中華電信則是「魚肚」，台灣大哥大是「魚尾」，台灣之星位置最為彈性，但如果談判破局，只能用競標來解決，不排除各家業者都瞄準最想要的位置，而這次業者會較理性，還是又是一場比口袋深的銀彈大戰，只能待21日分曉。

NCC官員受訪時說明，21日上午9時30分，將會開始受理電信業者對於「位置」的意向申請書，若是業者屬意的位置並未衝突，將不會展開競標程序，第一波5G釋照競標將正式告一段落。如果業者間期望的頻譜位置重疊，將在下午2時30分舉行第二階段競標，以一次性投標，決定最後的結果。（編輯：趙蔚蘭）1090220