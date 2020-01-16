5G競標大戰落幕 總標金飆1380.81億中華電買最多

（中央社記者江明晏台北16日電）5G競標第一階段今天終於落幕，標金已達1380.81億元，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，單位取得價值創全球紀錄。中華電獲90MHz頻寬位居第一，但付出成本也最高，整體支出462.93億元。

台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

在3.5GHz部分，中華電獲得90MHz頻寬，得標價456.75億元；遠傳獲得80MHz，得標價406億元；台灣大哥大拿60MHz，得標價304.5億元；台灣之星則成功踩住底線，獲得40MHz，得標價197.08億元。亞太電信則在3.5GHz退出。

而在28GHz上，中華電取得600MHz，得標價6.18億元；遠傳電信拿400MHz，得標價4.12億元；亞太電信拿400MHz，得標價4.12億元；台灣大拿200MHz，得標價2.06億元。

整體而言，中華電在第一階段競標支出462.93億元、遠傳410.12億元、台灣大306.56億元、亞太電信4.12億元、台灣之星197.08億元。

今天競標進入第27天，在第261回合時，連續2回合無人出手，競標正式落幕，總標金為1380.81億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，並早已突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。

最熱門的頻段3.5GHz得標金為1364.33億元，每一單位頻寬價格來到50.75億元，較每單位價格9億元的底價成長約4.6倍，28GHz則維持得標金16.48億元，1800MHz至結標仍無人出手。

各國的5G競標3.5GHz頻段標金，最高標金紀錄是義大利創下的1450億元，其次為德國的1420億元，原本排名第3的國家為南韓，但台灣早在競標的第15日超車，一舉成為世界第3高。

美系外資形容台灣電信業者陷入「囚犯困境」，而統計各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一。

而第一階段5G競標落幕後，第二階段還有頻位競標之爭，雖然NCC規劃兩階段競標之間有7天的協商期，但協調成功的機率仍待觀察，而協商不成將會啟動第二階段頻位競標。產業人士判斷，由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，恐怕會再掀起電信業一番競爭，是否再度墊高競標金額，也成為市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1090116