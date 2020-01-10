5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價

5G競標進入第23天，至224回合總標金已來到1188.77億元，突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北10日電）5G競標進入第23天，5大電信在黃金頻段3.5GHz各自盤算、僵持不下，演變成一場銀彈四射的大戰，至224回合總標金已來到1188.77億元，已突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐，今天進入第23天，儼然成為一場銀彈四射的競標大戰。

總標金至224回合續升，來到1188.77億元的天價，被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，更突破2013年第一次4G競標時的標金1186.5億元；且台灣目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。

最熱門的3.5GHz頻段今天續飆，來到1172.29億元，每一單位頻寬價格來到43.75億元，較每單位價格9億元的底價成長逾3.8倍；28GHz停留在暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

市場人士透露，3.5GHz為黃金頻段，這次只釋出270MHz，理論上需60至80MHz才能發揮5G特性，解析5大電信業者各自盤算，台灣大哥大考量未來與亞太電信共頻，這次競標只分別拿取60MHz和20MHz，台灣之星則踩住40MHz的底線，做為在5G市場有談判籌碼的入場券。

他進一步說，中華電由於市占率最高，策略上就希望不能少於其他業者，而遠傳是電信三雄中，唯一以行動本業為主的業者，且行動用戶用量高、5G企業用戶已有訂單，出手也必須非常積極。

市場有聲音指出，中華電暗指遠傳要「彎道超車」不願下修頻寬，才導致標金失速；遠傳表示，用戶每月傳輸量達33GB，超過業界平均20GB，是業界最高，也已簽下5G專網重要客戶，遠傳不堅持標滿100MHz，但要標足一定頻寬，才能符合客戶需求。

業界人士也指出，遠傳使用的設備較特殊，如與其他業者共頻會再墊高成本，因此與其他業者結盟共頻的不是首選，而國際案例中，也未有單一業者拿下最大頻寬的先例，遠傳未必要退讓。

5家業者各有最利己的盤算，但合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，才導致競標僵持不下，最終只能成為一場「比誰口袋深」的戰役。

而產業人士評析，標金失速暴增除了國庫笑納之外，傷害的不只是電信業的獲利，最終還是得轉嫁到消費者與企業客戶的5G資費上，若價高導致市場需求不彰，業者放緩建設，恐讓台灣5G發展落後其他國家，影響層面不容小覷。（編輯：楊凱翔）1080110