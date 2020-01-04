5G競標5大電信齊拱3.5GHz創新高 外資評囚犯困境

（中央社記者江明晏台北4日電）台灣首次5G頻譜競標大戰180回合，美系外資形容台灣電信商陷入「囚犯困境」，暫得總標金近新台幣950億元，已經是總底價的3倍多，並創下全球3.5GHz頻譜取得價值的新紀錄。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

競標大戰已延燒180回合，暫得總標金突破新台幣900億元大關，達947.98億元，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達931.5億元，28GHz標金則維持不動，暫時得標金16.48億元，1800MHz仍無人出手；市場評估，5G競標下週再戰，將挑戰千億元關卡。

美系外資針對台灣電信商出具最新報告表示，4G時代競爭態勢延續，導致激烈的5G頻譜競標戰，形容台灣電信業者陷入「囚犯困境」。

囚犯困境（Prisoner's Dilemma）是賽局理論的非零和賽局中具代表性的例子，反映個人最佳選擇並非團體最佳選擇，或者說在一個群體中，個人做出理性選擇卻往往導致集體的非理性。

美系外資表示，台灣電信商正為5G頻譜進行激烈的競標之戰，暫得總標金突破新台幣900億元大關，已是總底價的3倍多，並且創下3.5GHz頻譜的新世界紀錄。

根據台經院產經資料庫與工研院資料顯示，目前世界各國的5G競標中，3.5GHz頻段的最高標金出現在義大利，為48.2億美元，其次為德國的47.18億美元，原本排名第3的國家為南韓的25.29億美元，不過，台灣在競標的第15日就達到約26.42億美元，一舉成為世界第3高。

但根據美系外資觀察，各國3.5GHz標金除以總頻寬數量，並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第2位的南韓；電信業者認為加計各國人口、年限等情況的計算方式較具參考價值，也無奈承認，台灣這次3.5GHz頻段取得價值創高，是另類的「台灣之光」。

美系外資指出，近年來台灣電信市場的經營環境日趨惡化，飛速上漲的5G頻譜標金將加劇這種痛苦，並加快電信商尋找將成本轉嫁給消費者方法的緊迫性，雖然電信商的股價表現整體保持穩定，但卻遠遠不及去年下半年台股的強勁走勢，鑑於頻譜成本居高不下，對5G投資回報的擔憂日益升高，股價表現相對不佳的局面可能還會持續。

美系外資指出，「當每個人都無法承受損失時，就是每個人都處於失敗的情況」，業者將所有焦點都放在3.5GHz上，目前它占總價格的98%，因為對於每家業者來說，獲得3.5GHz的頻率至關重要，因為3.5GHz是5G主流頻段，享有最佳的供應鏈支持，並在覆蓋範圍和容量之間實現良好平衡。

而下一輪5G頻譜拍賣為4.5GHz，市場認為這是一個不太理想的頻段，更可能還需要3年時間，如果較小的電信業者在此次競標一無所獲，將面臨被排除在5G遊戲之外的風險，而電信三雄任一個數量要比其他兩家業者少得多，就可能會使其處於極大的劣勢。

美系外資假設，如果中華電信、台灣大哥大、遠傳電信預估分別支付新台幣300億元、250億元和250億元的標金，相當於市值的4%，6%和11%，根據估算，這可能分別對其收益造成6%、13%和18%的負面影響。

遠傳多年來股利維持每股配發3.75元，台灣大也維持約5.6元的水準，但美系外資認為，因面對5G頻譜和網路布建壓力不斷上升，台灣大和遠傳要兌現同樣股利的承諾將越來越困難，而中華電的股利已至少連續3年下降，且下降趨勢可能還會繼續。（編輯：楊玫寧）1090104