5G標金飆 中華電霸氣回：比預期稍多一點

（中央社記者江明晏台北31日電）5G標金如失速列車一路衝破800億元，中華電董事長謝繼茂說，主因是需求大於供給，目前標金比預期「稍微多一點」，若要千億內完成，這兩天應有轉折趨勢，盼第二波5G釋照提前有冷卻效果。

5G標金失控一路衝到新台幣800億元，超過國家通訊傳播委員會（NCC）原先設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡，電信業者大呼可怕，連NCC都二度出面呼籲業者冷靜、理性。

面對5G標金不斷飆高，中華電信董事長謝繼茂今天出席記者會時分析，主因是「需求大於供給」，3.5GHz只有釋出270MHz頻段，但台灣每個業者都對5G商機充滿樂觀與信心。

不過，謝繼茂「霸氣」強調，目前標金比中華電當初預期的「稍微多一點」，但對中華電5G投資整體影響不會很大，中華電不會改變5G時程；他也指出，「5G競標如果要在千億以內完成，這兩天應該會有轉折性趨勢出現」。

行政院日前表示，將研擬加快清理頻譜，提前第二波5G釋照，以降溫5G競標戰火。謝繼茂也表示，「希望會產生冷卻效果」。

謝繼茂指出，中華電目標還是提供最高5G品質網路給使用者，加上5G投資金額本來就比較多，標金墊高確實在5G投資回收方面會有影響，但他認為5G資費會有些不同發展。

中華電信今天宣布，與交通大學攜手合作布局5G智慧交通創新服務，雙方共同簽訂合作意向書加強產學技術合作，布局5G智慧交通應用服務，未來也將放眼海外市場，搭配政府「南向政策」搶攻東南亞與中亞等市場。

謝繼茂表示，這次中華電和交大合作是產學完美結合，透過交大的技術研發成果與中華電發展應用經驗，產生融合效果，初期應用放在智慧交通、城市、生活上，看好這些都是5G非常重要的應用端。（編輯：林孟汝）1081231