5G競標熱度不減 熱門頻段標金進逼德國紀錄

5G競標邁入第24天，電信業者投標的熱度並未衰減。13日熱門頻段3.5GHz標金已經來到了新台幣1253.61億元，進逼世界第2高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北13日電）5G競標邁入第24天，電信業者投標的熱度並未衰減。熱門頻段3.5GHz標金已經來到了新台幣1253.61億元，進逼世界第2高，德國5G標金紀錄1420億元。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第24天，也是總統大選後的第一個競標日，不過競標熱度並未隨大選結束而消退。根據下午4時結束的240回合競標結果，總標金來到1270.09億元天價，已經超出4G第一波競標的金額1186.5億元約80億元。

其中熱門頻段3.5GHz標金飆上1253.61億元，每一單位頻寬價格來到46.43億元，高出單位底價9億元約4倍，並進逼德國在2019年競標時，創下世界第2高標金的紀錄。至於28GHz維持得標金16.48億元，1800MHz至今仍無人出手。

德國在2019年6月完成5G釋照，3.5GHz頻段總共釋出300MHz，標金達47.18億美元，折合新台幣約為1420億元，為世界第2；世界第1的標金紀錄是義大利創下，義大利在2018年10月完成5G釋照，當時3.5GHz頻段總共釋出200MHz，標金達48.20億美元，折合新台幣約為1450億元。（編輯：趙蔚蘭）1090113