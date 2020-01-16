5G標金飆破天價 一場沒贏家的商戰

5G第一階段競標落幕，標金衝高至新台幣1380.81億元。業界認為，成本勢必轉嫁，未來資費若居高不下，消費者不買單，電信產業獲利受限，將是消費者、產業、國家3輸局面。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北16日電）5G第一階段競標落幕，標金衝高至新台幣1380.81億元，亞太電信退出黃金頻段，中華電信豪擲逾450億元取得90MHz最大頻寬。業界認為，成本勢必得轉嫁，未來消費者、產業、國家恐3輸，是一場沒贏家的商戰。

5G競標第一階段今天上午正式落幕，台灣將在今年進入5G元年，中華電信已喊出7月將搶先開台。5G有高速率、低時延、大連結3大特性，理論上，下載速度可達20Gbps，比4G提高20倍左右，但現實生活中還須看基地台建設與傳輸狀況而定。

3.5GHz是全球主流發展較成熟的「黃金頻段」，要發揮5G特性，必須至少要有60MHz至80MHz左右的頻寬；但這次釋出3.5GHz頻譜只有270MHz，掀起5大電信頻譜爭奪戰，標金也如「失速列車」往上衝高。

5G第一階段競標總標金為1380.81億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元目標，並突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。最熱門的頻段3.5GHz得標金額為1364.33億元，單位取得價值創全球紀錄；28GHz則維持得標金16.48億元，1800MHz至結標仍無人出手。

觀察5G第一階段競標結果，市場人士分析，在最熱門的3.5GHz黃金頻譜中，中華電信並沒有按照慣例拿下100MHz上限，而是拿下90MHz，主因是競標真的太「慘烈」，若業者不各退一步，根本無法落幕。中華電此次豪擲456.75億元取得90MHz，仍算市場最大贏家，但因中華電口袋最深，傷及筋骨的程度也相對較小。

遠傳電信以行動本業為主，著眼企業和消費者用戶需求，在此次競標出手相當積極，並如願取得80MHz，是市場第二大的頻寬。市場人士指出，遠傳在5G初期市場上，就占據相對有利位置，但3.5GHz頻譜花費高達406億元，對未來獲利恐形成壓力。

台灣大哥大在頻譜費用支出上一直採取保守策略，原先打算與亞太電信共頻一起拿下80MHz，但超高標金最後迫使亞太電信退出3.5GHz戰局，台灣大則以304.5億元，拿下60MHz。

市場人士認為，台灣大頻譜將比中華電、遠傳小20MHz到30MHz，在5G速率表現理論上會輸，但台灣大標金支出相對較少，資費訂定方面可能更具競爭力；且未來第二次5G競標時程若提前，仍不算落後。另外，台灣大是否會向台灣之星遞出橄欖枝，也受到市場關注。

此次競標結束的關鍵在亞太電信退出3.5GHz，頗讓市場意外，未來是否在5G戰局中被邊緣化仍待觀察。但亞太電信強調，發展5G的策略和決心不變，會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標，看好未來5G重點發展是加值應用，將持續開發B2C和B2B領域。

台灣之星獲得中嘉股東銀彈奧援後，在3.5Hz不畏戰，成功踩住底線，獲得40MHz入場券。雖然頻寬不足以發揮5G特性，但也能聚焦小區域服務開發，並在5G賽局合縱連橫中發揮影響力；而台灣之星此次競標花費197.08億元，對未來財務影響不容小覷。

市場人士分析，理論上擁有較大的連續頻寬，當然就能獲得較高的速率表現。電信三雄此次均取得60MHz到90MHz的頻寬，但消費者未來實際使用感受如何，後續還要看業者頻譜位置、5G基地台建設進度而定。

若要評論這次競標誰是贏家？業者坦言，「5G競標是一場沒有贏家的商戰」。由於這次5G標金爆衝超乎預期，恐怕只有政府國庫笑納高額收入；而電信業者高成本勢必得轉嫁，未來資費若居高不下，消費者不買單，電信產業獲利受限，放緩5G建設，恐怕也會導致台灣5G競爭力落後，將是消費者、產業、國家3輸局面。（編輯：張良知）1090116