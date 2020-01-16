5G超高標金恐夾殺電信業獲利 資費競爭成隱憂

部分電信業者認為，5G的電信資費未來會以服務收入為主，意味著依據不同的服務內容，收取不同資費。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北16日電）5G第一階段競標落幕，標金如失速列車衝破新台幣1380億元，加上後續5G建設，將多面夾殺電信業獲利，市場一般預料5G資費將居高不下，但手握5G入場券的台灣之星，將為競爭態勢投下變數。

5G第一階段競標今天上午落幕，總標金為1380.81億元，突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元；最熱門的頻段3.5GHz得標金為1364.33億元，單位取得價值刷新全球紀錄。

市場形容，在「僧多粥少」的遊戲規則下，5G標金猶如失速列車般向上衝高。中華電信第一階段在黃金頻段取得最大頻寬，整體標金就支出462.93億元；遠傳電信410.12億元、台灣大哥大306.56億元、台灣之星197.08億元，亞太電信因退出3.5GHz頻譜，標金支出僅4.12億元。而第二階段的5G位置競標是否會再掀起一場銀彈大戰，仍有待觀察。

中華信評指出，預期各電信業者未來幾年財務槓桿比率，將因5G基礎設施資本支出規模較高而受影響，也因5G上市初期缺乏成功商業模式，又有標金財務與營運壓力，業者可能會在基礎設施投資採取更保守做法。

電信高層分析，全球電信業者傳統營收下滑已是趨勢，而標金雖可在財報上分20年攤提，但再加上每年5G建設成本支出，以及前3次的4G標金與設備也都還在攤提，對未來獲利是多面夾殺，勢必造成不小的壓力，不排除影響電信業以往穩定的股利政策。

中華電的股利已連續3年下降，去年配發4.48元；而遠傳維持每股配發現金3.75元的股利政策已有6年，台灣大近年也維持約5.6元的股利水準，但遠傳與台灣大有多年都是超額配發，未來想要維持相同股利將會面臨挑戰。

除了突破1300億元的5G標金外，根據中華電信估算，5G一年的資本支出約90至100億元，單是中華電信，5G總建設金額將會超過4G的600億元，建設成本沉重；但中華電多年來都是「零負債」經營，並握有4000多億元資產。而台灣大與遠傳在集團財力雄厚下，市場預估也應不會傷及筋骨。

業者指出，5G雖然在B2B垂直應用場域最具營收爆發潛力，但還必須等產業間磨合完成，初期仍以B2C市場為主要營收來源。而電信業5G高標金將墊高經營門檻是不爭的事實，規模小的台灣之星，勢必面臨獲利上的更大挑戰。

電信業者私下表示，標金遠遠高出政府預算收入，政府若沒對電信業者祭出減稅、獎勵、基地台補助或相關措施，恐對未來獲利與股利都產生影響，而最終也只能反映到消費者與企業用戶身上。畢竟「羊毛出在羊身上」，如何制定出在高成本、民眾接受度、市場競爭之間取得3大平衡的資費，對電信業者無疑是一大考驗。

市場一般預料5G資費將居高不下，月租恐將在千元起跳；但手握5G入場券的台灣之星，可能為競爭態勢投下變數。行政副院長陳其邁先前指出，5G不管在企業專頻專網或民生數據傳輸，得標者也應注意合理費用訂定，來保障消費者權益。

觀察韓國5G經驗，3大電信初期主打「吃到飽不降速」促銷方案，換算約新台幣2400元，且因5G手機祭出高補貼，與沒有吃到飽的4G資費落差不大，因此成功吸引消費者；而台灣的電信資費因低價競爭已久，進入5G後的資費恐很難讓消費者「無痛升級」。

中國電信業者的5G資費門檻低，約新台幣550元左右，但取消了吃到飽。有台灣電信業者認為，目前台灣4G每人每月傳輸量達25至30GB，國內用戶已習慣吃到飽模式，5G很難取消；但有電信業者樂觀期待，電信業要在5G時代擺脫只會提供簡單的頻寬與連線速率的「笨水管」（dumb pipe）角色，積極衝刺加值服務，讓市場回歸合理競爭，建議5G資費要「慎始」。

根據21世紀基金會委託世新大學民調中心對全台手機用戶調查結果顯示，72.6%受訪者認為5G月租費不能超過千元，顯見民眾已習慣台灣物美價廉的上網環境，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度恐怕不高。

部分電信業者認為，5G的電信資費未來會以服務收入為主，意味著依據不同的服務內容，收取不同的方案，把過去在4G時代流失的平均每戶貢獻金額（ARPU）賺回來。（編輯：張良知）1090116