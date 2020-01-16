5G標金衝高 業者盼政府提撥標金補助建設

（中央社記者江明晏台北16日電）5G首階段競標落幕，第二階段位置競標將在2月21日進行，業者盼協商有共識，勿浪擲千金影響消費者權益，中華電信說5G資費會多元發展，遠傳與台灣之星建議政府提撥標金補助業者建設。

中華電信董事長謝繼茂表示，5G是影響未來10年電信事業競爭力的關鍵，中華電信這次取得最大頻寬，將積極投入5G建設，規劃今年第3季開台。

針對資費發展，中華電信總經理郭水義表示，未來5G資費和4G不同，會根據應用場域呈現多元化發展，對於資費是否會比4G高？他表示，中華電最重要的是以滿足客戶需求為依歸，把5G應用服務帶給台灣企業與所有消費者。

中華電信執行副總經理林國豐指出，中華電信這次取得90MHz，速率理論值可以期待達到1Gbps，中華電行動分公司總經理陳明仕也補充，5G和4G可以做CA（載波聚合），會比現在4G快很多，而5G終端手機也都準備好。

面對競標第一階段結果，遠傳總經理井琪表示，此次5G競標中，遠傳取得足夠發展5G的頻譜，未來將結合先前已取得的頻譜及涵蓋全島的UMTS、LTE網路，提供用戶更全面、更好的服務，並全面推動大數據、人工智慧、物聯網相關創新應用發展，成為台灣邁向5G時代的主力推手。

面對標金衝高，井琪建議，希望政府能參考美國成立「5G基金」的作法，自本次頻譜競標標金中直接提撥1/2標金協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，協助5G網路快速布建，實質降低業者成本，讓消費者以較合理價格取得服務，毋須透過政府行政干預市場價格，並讓上下游產業能加速發展；對此，中華電信也表示「樂觀其成」。

第二階段位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前，業者已經完成協商，將不進行位置競標，中華電信期待協商後達成共識，但要取得哪塊位置要看頻段成熟度，也想要了解其他業者的想法。

台灣大總經理林之晨說，希望同業都能以長遠的角度共同健全台灣5G環境，避免再浪擲千金增加後續建設與發展應用成本，影響消費者權益。

對於電信產業的「共網共頻共構」，中華電信表示，會按照NCC機制持開放態度，有合作機會也樂於配合辦理。遠傳也表示，將依NCC制訂的無線電頻率與公眾電信網路共用原則，規劃彈性的頻譜運用與合作，發揮國家稀有資源的最大效能。

台灣大原本打著與亞太電信共頻的算盤，僅取得60MHz，但亞太電信退出3.5GHz頗讓市場意外，對此次競標結果，台灣大表示，儘管價格失控，但考量用戶基礎，對取得頻寬數量表示滿意。

林之晨說，台灣大這次取得3.5GHz的60MHz頻寬，已足夠發揮「真5G」優勢，過高的頻寬經費支出，反而會造成消費者沉重的負擔。

亞太電信退出3.5GHz，但強調發展5G的政策和決心不變，會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標，看好未來5G重點發展是加值應用，將持續開發B2C和B2B領域。

台灣之星表示，5G入場門票正式到手，以NCC公告截至2019年11月各家總用戶數來看，台灣之星每位用戶可享有的個人頻寬資源是業界最大，此為兼顧用戶利益、公司發展及股東權益下的最佳結果。

台灣之星總經理賴弦五表示，在4G時代，台灣之星帶動4G上網吃到飽資費平價化，5G時代是一個充滿機會的時代，電信業者需透過更多元產業的策略合作結盟找尋更多創新商業應用，此次5G 3.5GHz頻段單位標金創下「全球最高」，也希望政府能將部分標金用來協助未來5G網路的布建，讓產業得以加速發展、消費者提早享有5G服務。

5G競標第一階段今天終於落幕，標金達新台幣1380.81億元，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，每單位取得價值創全球紀錄。中華電在第一階段競標支出462.93億元、遠傳410.12億元、台灣大306.56億元、台灣之星197.08億元，亞太電信因退出3.5GHz，僅支出標金4.12億元。

在3.5GHz，中華電獲得90MHz頻寬、遠傳獲得80MHz、台灣大哥大拿60MHz、台灣之星獲得40MHz。（編輯：張均懋）1090116