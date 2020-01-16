5G天價標金市場憂高資費 NCC喊話別擔心

（中央社記者吳柏緯台北16日電）持續27天的5G頻譜第一階段競標終於結束，標出了1380.81億元的天價。NCC代理主委陳耀祥表示，雖然標金超出預期，但不會影響消費者與業者建置，會有政策工具應對。

進行了27天的5G競標第一階段，在今天上午落幕，總共進行261回合競標，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信則分毫未取，退出3.5GHz的競爭。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥，稍早率領多位NCC一級主管舉行記者會，說明這次的競標結果並接受提問。

外界擔憂這次5G競標的標金過高，未來在消費者的通訊使用方面，將造成資費過高的影響，陳耀祥表示，5G的第一階段標金確實高過NCC和行政院設定的目標，但是消費者不用過於擔心，NCC及行政院有政策工具，以萬全準備面對。

現場媒體也提問，是否是因為台灣的電信業者過多，才會造成標金被堆高，對此，陳耀祥以4G競標的經驗說明，台灣消費者使用到物美價廉的4G服務，主要的原因就是有市場競爭，雖然對於業者數量的問題確實有不同的意見，但是透過競爭後，最大的獲益者就是消費者。他也提到，到國外開會時與其他國家的人分享台灣的電信經驗時，不少人都對台灣品質好、價格便宜的電信服務印象深刻，很希望搬來台灣居住。

此外，也有人擔憂高標金將堆高產業建設的成本，恐對5G發展造成不利影響，陳耀祥指出，政府追求5G創新發展，而不是過高的標金，未來會妥善運用這次的標金，達成創新發展的目標，同時也會透過「電信管理法」等相關法規，賦予頻率共用、租用的彈性。

這次5G競標參考國外經驗，改善原本4G競價的規則，加入2個階段的加速機制，希望加快競標速度並避免標金過高，但標金仍創下天價。陳耀祥說，過去4G頻譜競標歷經了393回合，長達40天的競價，但這次導入加速機制後，競標時間確實縮短了。至於之後的競標會不會調整規則，則要等第一波競標結束後，才會討論。

今天第一階段競標結束後，將進行第二階段的位置競標，標金無上限，由業者出價爭取理想的位置。陳耀祥表示，第二階段位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前，業者已經完成協商，將不進行位置競標，否則在當天下午2時30分進行位置競標，並在當天完成。無論結果如何，5G第一波競標都確定在2月21日正式落幕。（編輯：楊凱翔）1090116