5G首波決標進入協商期 若競標再起恐衝1500億

（中央社記者吳柏緯台北16日電）5G頻譜第一階段競標稍早結束，標出了1380.81億元的天價，不過由於後續可能還有第二階段位置競標，因此總標金可能還會再往上堆疊。市場認為，總標金超過1500億元已成定局。

進行了27天的5G競標第一階段，在今天上午落幕，總共進行261回合競標，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，為世界第3高，在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信則分毫未取，退出3.5GHz的競爭。

不過，雖然總標金達1380.81億元已經是天價，但這個數字仍是「暫時」而非「最終」的標金，主因在於，按照國家通訊傳播委員會（NCC）的規劃，接下來將進入第二階段的位置競標，而當第二階段競標塵埃落定後，才正式宣告5G頻譜競標這是結束。

根據NCC規劃，在第一階段數量競標結束後，將會進入「冷靜期」，得標的電信業者將利用這段時間協商，確認標到的頻譜要放在什麼樣的位置，如果業者在冷靜期協商成功，將不會進入第二階段的位置競標，5G頻譜競標將正式宣告結束，反之則進入第二階段競標。

第二階段的位置競標，標金無上限，由業者出價爭取理想的位置。NCC代理主委陳耀祥稍早表示，第二階段位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前，業者已經完成協商，將不進行位置競標，否則在當天下午2時30分進行位置競標，並在當天完成。

熟悉電信業的市場人士分析，雖然競標初步的結果出爐，但由於這次釋出的3.5GHz頻譜共計270MHz中，仍有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，其中中段是最乾淨的頻段，電信業者考量未來建置的規劃，以及頻譜的連續性，預料將會再掀起另一波競爭，為了搶理想的位置，標金恐怕會再墊高。（編輯：楊凱翔）1090116