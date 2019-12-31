5G標金失速衝破800億 電信協會：業者重傷需急救

（中央社記者江明晏台北31日電）今天是2019年最後一天，挺進第16天的5G釋照競標，標金卻如「失速列車」衝上新台幣800億元，台灣電信協會表示，盼政府未來以垂直應用獎勵、免收頻率使用費等「急救」工作，協助重傷的5位電信業者。

5G第一波釋照從本月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

國家通訊傳播委員會（NCC）曾預估5G第一階段競標約兩周結束，但競標今天挺進第16天，第153回合暫時得標總標金為809.57億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金795.15億元，單一頻段就已近800億元的天價，28GHz維持暫得標金14.42億元，1800MHz同樣尚無人出手。

5G標金一路衝到800億元，猶如失速列車，遠超過NCC原先設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡，電信業者大呼可怕，連NCC都二度出面呼籲業者冷靜、理性。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋對中央社記者表示，這次失速列車即使現在停下，車上的5位乘客也已重傷，政府應要準備好及時「急救」工作，第一，正視電信業者亟需政府給予推動垂直應用服務的獎勵輔導措施；第二，給予電信業者爭取企業客戶合作的時間與空間；第三，同意5G頻譜免收頻率使用費；第四，公部門以身作則，率先與各大電信業者擴大垂直應用服務合作。

劉莉秋先前指出，5G的商業模式中，估計有80%是來自B2B（企業對企業）市場，尤其企業專頻釋出時間點，比原先預期的提前，政府此舉讓企業和電信業在取得頻譜上幾乎同步，擔憂剝奪電信業和企業合作的機會。

市場觀察，標金不宜太高原來應是電信業者基本共識，但3.5GHz頻段供給不足，導致5大電信只能「硬著頭皮、大打出手」，按現在的態勢，在競標動作沒有明顯趨緩的情形之下， 5G頻譜競標不排除一路戰到2020年。

產業分析師則擔憂，電信業者初期獲利將受影響，同時也可能因為資費過高、與4G沒有顯著差異，恐降低民眾使用5G意願。（編輯：林孟汝）1081231