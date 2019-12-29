5G標金飆 政院研擬加快清理頻譜提前第二波釋照

截至27日，5G標金已經上看800億元，而且由於競標尚未結束，標金在下週恐怕還會繼續上升。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北29日電）5G標金不斷堆高，跌破眾人眼鏡。行政院科技會報辦公室建議可以比照4G回饋金機制，撥出部分標金清理頻譜，加速第二波5G釋照時程，讓目前的戰火稍微冷卻。

5G第一波釋照競標從10日上午9時正式開跑，3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計預算收入可達到440億元。然而截至27日，標金已經上看800億元，而且由於競標尚未結束，標金在下週恐怕還會繼續上升，不只跌破業界眼鏡、電信業者也直呼可怕，連NCC都呼籲業者冷靜。

同一時間，也傳出科技辦正考慮透過清理既有頻譜，釋出用於第2波5G競標的頻譜，使第2波競標時程提前。

科技辦主任蕭景燈稍早告訴中央社記者，考量5G第一波競標的標金偏高，加上熱門的3.5GHz只釋出270MHz，數量太少，因此科技辦正在討論藉由清理現有頻譜，加快第2波競標時程的可能性。

蕭景燈說明，目前科技辦的想法是比照過去4G頻譜競標時，撥用部分回饋金用於頻譜清理。

以5G第2波競標的標的4.4-4.6GHz為例，蕭景燈說，目前主要由警消與公部門使用，如果按照原本的時程規劃，要清理並移頻，大概要花2到3年的時間，但如果可以用標金的部分回饋金投入，可望加快清理與移頻的時程，可冷卻目前的競標戰火。

不過蕭景燈強調，目前這樣的內容僅是科技辦的建議，仍須交由行政院討論。（編輯：鄭雪文）1081229