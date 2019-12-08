企業專頻開放 電信業憂市場流失嘆不公平

5G競標專題（中央社記者江明晏台北8日電）5G競標將登場，不過，行政院近日拍板通過專網頻譜，業界人士擔憂，電信業重金取得頻譜，在煩惱該如何收支平衡時，政府卻開放企業專頻等於瓜分企客市場，對電信產業不公平。

台灣5G第一波釋照12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者廝殺角逐，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」的狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰， 國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前更表示，將預算收入提高10%，達到新台幣440億元。

而另一方面，行政院在競標前夕拍板通過特定頻段4.8到4.9GHz作為5G專網頻譜，並自即日起供符合資格的公私部門申請進行場域實驗，於2021年到2022年間擇期開放執照申請。

電信業界人士評論，「電信業透過重金取得競標頻譜，等於是被迫買全區，還要負擔高額全區建設義務與資安防護成本，在煩惱該如何收支平衡時，政府開放企業專頻，等於帶走了企業客戶，讓電信業者因標金大失血後，又因企業市場流失而雪上加霜」。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋進一步表示，5G的商業模式中，估計有80%是來自B2B（企業對企業）市場，尤其企業專頻釋出時間點，比原先預期的2022年至2023年提前，政府此舉讓企業和電信業在取得頻譜上幾乎同步，等於是剝奪電信業和企業合作的機會。

雖然電信業也能申請概念性驗證（POC）與商業性測試（POB）5G實驗案，但劉莉秋表示，POB和POC期效只有半年，頻譜約略落在1.7至3.5GHz之間，一般企業申請專頻4.8到4.9GHz卻可落地生根，未來直接換照繼續經營，但電信業者卻不能在POB和POC後直接申請企業專頻的專用電信執照，也被企業專頻申請排除在外。

NCC方面則回應，雖然電信業者不能申請專頻專網，但可以透過與企業、公部門合作，扮演類似顧問或是建設團隊的角色，進行5G相關的實驗。

至於各大電信業者看法，遠傳總經理井琪指出，儘管企業專頻的頻譜需繳交使用費，但相較電信商以競標取得頻譜，仍少百億元標金成本。

她先前也表示，「公平的頻譜政策是市場競爭與政府法制的基石，專用頻率提供於商用，勢必將衝擊產業的公平競爭、讓電信業者雪上加霜，並降低頻率使用效率，更不利電波秩序的監理」。

台灣大哥大總經理林之晨之前則強調，「多贏的結局就是真正的公平」，如果稀缺的頻譜公共財要開放大家使用，就要公平的開放，不能只針對非電信企業開放，但他認為，企業專網不會對5G競標金額有影響，畢竟會使用企業專網的客戶必須要有一定規模。

而亞太電信則持贊成意見，董事長呂芳銘曾指出，企業專頻必須要同步對電信公司與企業開放申請，從國家產業發展來看，只有透過電信公司一條路是不利的，認為開放企業專頻與電信是相輔相成。

台灣通訊學會理事長劉柏立先前表示，「如何確保頻譜資源和諧使用、公平使用、乃至於有效應用」，這應該是電信事業與非電信事業間最基本的交集共識。

以國外案例觀察，德國政府為確保製造業競爭力，即日起開放3700至3800MHz的頻段供企業申請，保留5G頻譜讓企業建設專用網路，不僅汽車零件大廠博世（Bosch）、化工業巨擘巴斯夫（BASF）、福斯汽車（Volkswagen）、BMW等製造業全都躍躍欲試，未來醫院、機場、展覽館、足球場也可能自行興建5G專網。

但市場人士評論，德國國土大，網路涵蓋率僅有6成5，讓企業有專頻專網才有其經濟效益，而台灣網路涵蓋率高達99%以上，不能一概而論。

鄰近國家日本，雖另開了大頻寬的5G專網頻譜給非行動營運商的垂直產業使用，但電信營運商並無明顯的反對聲音；日本頻譜執照主要是採取審配制度，預定2020年夏天完成Local 5G專網頻譜整套制度化及規範作業。

整體而言，台灣企業專頻制度並非國際特例，但如何打造符合國情，以及最有利產業與國家5G發展的政策，仍值得各界深思。（編輯：林淑媛）1081208