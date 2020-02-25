立院討論武漢肺炎紓困條例 聚焦防疫照顧假

（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會今天上午處理武漢肺炎紓困特別條例相關草案；廣泛討論時，在野黨團均提到希望防疫照顧假可以入法，明定其效力以及給予補貼，各黨團在大方向都表態支持紓困條例。

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。此外，包括國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團及個別立委，共提出11個草案版本。立法院長游錫堃昨天召集朝野協商，討論這12個版本，以及時代力量立法院黨團所提修正動議。

院會今天處理紓困特別條例草案，廣泛討論時，由各黨團推派代表發言。時代力量立委、黨團總召邱顯智說，大方向肯定行政院版的紓困條例，但他希望，這不只是保護企業，給予企業紓困，也應該要保護勞工，因此時力黨團有提出修正動議，包括請防疫照顧假的家長，應以基本工資來進行照顧。

邱顯智也質疑，院版的作法是以獎勵減稅方式，誘使企業給予薪資補貼，但台灣有多少企業會因為減稅而給予補貼；此外，特別條例中也該納入勞工退避權，讓勞工有拒絕去疫區工作的權利。

台灣民眾黨立委、黨團幹事長高虹安說，民眾黨在昨天協商過程中提出修正動議，讓行政院須定期向國會提出疫情及相關預算執行報告等，在得到朝野共識下能夠入法，落實民眾黨所主張的「公開透明、開放政府、財政紀律」的理念。

高虹安也說，但在協商過程中，還有部分未竟之功有待努力，包括對於12歲以下兒童的照顧者，其防疫照顧假無法列為給薪假，也無部分生活津貼補助，僅有以減稅鼓勵企業發薪；另外，也未能成功爭取執政黨對「不希望身陷疫區風險的勞工」，給以制度上的支持。

國民黨立委曾銘宗說，國民黨團在第一時間提出特別條例草案版本，希望透過制定特別條例來妥善因應疫情、維護人民健康，而且在疫情對國內產業產生重大衝擊的同時，希望以此條例進行因應，讓負面影響降到最低。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安指出，希望透別條例及預算，對於受疫情衝擊的產業給予紓困，但可惜的是，昨天協商時，防疫照顧假並未明文入法，這是有所必要的，希望今天院會處理時，能將防疫照顧假入法，並明訂要件與效果，讓民眾安心請假。

民進黨立委陳亭妃說，特別條例條文中，對於防疫隔離者的補貼、防疫照顧假有做應有的處理與補償，大家都在與時間賽跑，防疫如同作戰，希望今天能三讀通過特別條例，真正協助需要紓困的每一個對象。

民進黨立委蘇巧慧說，經過昨天漫長的朝野協商，民進黨版以及各立委的融合之下，其實已經有相當全面的規範，包括從防疫措施有更嚴格的規定，到防疫的第一線人員給予補償津貼等，穩定了更多工作人員的信心。

目前院會仍在處理保留條文，逐條討論中。（編輯：楊凱翔）1090225