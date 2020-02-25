韓國武漢肺炎疫情升溫 世界桌球團體賽延期

韓國近期武漢肺炎疫情升溫，國際桌球總會宣布，原訂3月22日至29日在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽延期。圖為韓國國會進行消毒。（韓聯社提供）

（中央社記者黃巧雯台北25日電）韓國近期武漢肺炎疫情升溫，國際桌球總會（ITTF）今天宣布，原訂3月22日至29日在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，將延至6月登場。

世界桌球團體錦標賽被視為2020東京奧運團體賽的前哨戰，原先預計3月22日至29日在韓國釜山登場，根據比賽規則，男、女團各有72支隊伍參賽，除了中華隊外，還有中國、日本、南韓、德國等。

不過，武漢肺炎疫情持續擴大，隨著釜山市出現確診病例，加上韓國當地病例數仍在攀升，國際桌球總會與韓國桌球協會、釜山市代表緊急開會研商因應。

考量球員、工作人員、球迷的安全與健康，國際桌球總會宣布，原定3月開打的世界桌球團體錦標賽，暫定延期到6月21日至28日舉辦，後續將持續關注疫情發展。

除了世界桌球團體錦標賽受影響外，原定2月28日至3月1日在中國海南省舉行的亞洲盃桌球賽，也早在1月底確定延賽。（編輯：張雅淨）1090225