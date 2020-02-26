盤中零股交易10/26實施 每3分鐘集合競價撮合

（中央社記者潘智義台北26日電）為便利社會大眾參與台股，滿足投資人普通交易時段買賣零股需求，台灣證券交易所今天宣布，10月26日可於普通交易時段買賣零股，既有盤後零股交易仍依現行機制運作。

證交所表示，盤中零股交易買賣申報時間為上午9時至下午1時30分，於上午9時10分起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合，依價格優先及時間優先原則成交，撮合後對外揭示成交價格及數量，以及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊。

另外，盤中零股交易買賣申報應以限價為之，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

證交所說，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，即自上午9時起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1時30分止。

為避免因行情波動劇烈，致成交價超出投資人預期，證交所強調，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至下午1時20分，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格的上下3.5%時，即對當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報輸入、取消及變更，待延緩撮合時間終了後依序撮合成交。

價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量訊息供投資人參考。

證交所指出，盤中零股交易下單方式採電子交易方式委託，但專業機構投資人不在此限，預收款券方式與普通交易相同；但零股不得進行融資融券及借券賣出等交易，零股交易申報及成交的股票價格均不作為當日開盤、收盤價格，也不作為最高、最低行情紀錄依據。

盤中零股交易由證券商自行決定是否開辦，如投資人欲進行盤中零股交易，可洽有辦理本項業務證券商，並向證券商確認盤中零股交易手續費計收方式，投資人應謹慎區別普通交易及盤中零股交易下單委託介面，注意買賣委託申報數量，以減少爭議。（編輯：張良知）1090226