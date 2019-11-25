雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會訂定台股上市公司退場機制，將於2020年4月正式上路；證交所董事長許璋瑤今天受訪表示，目前有12檔股票符合條件，將列為觀察名單，市值約106億元，僅占全體上市公司市值萬分之3。

為解決「雞蛋水餃股問題」，金融監督管理委員會訂定台股上市公司退場機制，台灣證券交易所也在今年3月宣布將自2020年4月1日實施，未來上市公司只要符合「簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核（核閱）報告」，或「每股淨值低於3元」等2種情況，就會被打入全額交割或採分盤交易後逾3年仍未改善，將先停止交易，6個月後若未能恢復買賣者就直接退場下市。

立法院財委會今天上午進行「證券市場逐筆交易及盤中零股交易之推動方案 、進度及IPO績效專題報告」，民進黨立委余宛如指出，依照證交所上市公司退場機制，整個流程走完要超過3年6個月，但美國只要3個月、香港也僅1年6個月，台灣的時間拉太長，很容易被有心人士炒作，進而「借殼上市」（指公司透過把資產注入一間市值較低的已上市公司，得到該公司一定程度的控股權）。

金管會主委顧立雄表示，強制下市的規定在於改善、解決問題，不是為了處罰而處罰，所以才會訂出3年6個月的時間。

他認為，這樣的機制對投資人來說也比較有保障，至少能夠知道自己投資的股票是否體質不佳，同時緩解對投資人的衝擊，不是貿然就令上市公司退場。

余宛如又詢問，金管會該如何確保公司不會透過減資的方式來取巧，衝高淨值；顧立雄回應，減資也是體質改善的一個方法，不必然減資就等於取巧，這仍有賴證交所、櫃買中心對這些公司財報作更仔細的查核。

證交所董事長許璋瑤會後接受媒體訪問表示，目前符合退場條件的上市公司共有12家，合計市值達新台幣106億元，僅佔所有上市公司市值的萬分之3；只要一經通知沒有改善，等相關程序走完，預計在2024年初就得退場。

許璋瑤強調，過去是淨值負數，或遭到退票成為拒絕往來，股票才會下市，但未來訂定出全新標準，總是要給公司緩衝1年的時間，畢竟，過去50年來都沒有處理雞蛋水餃股這一塊，希望透過這項機制，讓資本市場越來越健全。

另一方面，許璋瑤說，證交所也將下修明年台股日均量目標值，今年原本預估日均量目標為1250億元，但因應國際經濟情勢變化，明年景氣恐往下調整，保守預估明年日均量目標將下修至1200億元。

至於明年IPO家數目標數，許璋瑤表示，初步討論為24家，與過去2年平均值差不多，他強調，證交所努力要「重質也重量」，不能說為了有量的績效，讓公司一直來申請掛牌，交易所最大責任是要對投資人負責。（編輯：林孟汝）1081125